Подозреваемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался силовикам

«Анар Аллахверанов сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю», – поделился с корреспондентом агентства источник в правоохранительных органах. Подозреваемому ранее заочно избрали меру пресечения – заключение под стражу.

Как сообщалось ранее, известный пауэрлифтер Андрей Драчёв скончался после драки возле кафе в центре дальневосточной столицы утром в воскресенье, 20 августа. В Интернет попали видеозаписи с места событий, на них видно, как противник добивает упавшего Андрея Драчёва ударами в голову. Правоохранители возбудили уголовное дело, оппонента спортсмена Анара Алияр оглы Аллахверанова объявили в розыск, в том числе и в других регионах Дальнего Востока. Ориентировки раздали участковым уполномоченным, оперативным сотрудникам, направили в аэропорты и вокзалы.

Выяснилось, что это происшествие – не первая криминальная история, связанная с бойцовским клубом «Мастер», где занимался подозреваемый. Одним из учредителей организации является Натиг Алияр оглы Аллахверанов, в 2015 году его осудили за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима в селе Заозёрном.

Президент Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля считает, что спортсмен не мог первым спровоцировать драку. Организация намерена проследить за тем, чтобы преступник не скрылся от правосудия. Депутат Государственной Думы Михаил Старшинов после произошедшего предложил усилить госконтроль в спорте. Он считает, что угрозу от широкого распространения новых видов единоборств следует «оценивать адекватно».