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19сентября
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сегодня, 15:10 0

Больше ста амурчан примут участие в областной спартакиаде инвалидов

В Приамурье состоится 18-я областная спартакиада инвалидов. Соревнования пройдут с 22 по 23 сентября на базе реабилитационного центра «Бардагон», расположенного в Свободненском районе. В соревнованиях примут участие 112 спортсменов с I, II и III группой инвалидности.

Среди участников есть и амурчане, имеющие стойкие нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Все они – победители первого этапа соревнований из 20 городов и районов Амурской области.

Торжественное открытие спартакиады начнётся 22 сентября в 14 часов. С 15 до 18 часов в этот же день пройдут соревнования по настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, пулевой стрельбе и армрестлингу.

Состязания продолжатся на следующий день с 10 до 12 часов. Церемония награждения победителей состоится 23 сентября в 14 часов, сообщает министерство социальной защиты населения региона.

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#здоровье #спорт

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