В Свободненском районе под колесами грузовика погибли две лошади (видео)

Во вторник утром, 19 сентября, в Свободненском районе произошло ДТП с участием животных. Грузовой автомобиль сбил двух лошадей – они погибли.

Видео с места аварии появилось в социальных сетях. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, ДТП случилось около 4 часов утра на федеральной трассе. Водитель автомобиля Hino Ranger наехал на двух лошадей, которые находились на проезжей части.

В настоящее время полиция устанавливает владельца погибших животных, а также выясняет, как они оказались в темное время суток на дороге.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk