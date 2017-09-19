В Свободненском районе под колесами грузовика погибли две лошади (видео)
Во вторник утром, 19 сентября, в Свободненском районе произошло ДТП с участием животных. Грузовой автомобиль сбил двух лошадей – они погибли.
Видео с места аварии появилось в социальных сетях. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, ДТП случилось около 4 часов утра на федеральной трассе. Водитель автомобиля Hino Ranger наехал на двух лошадей, которые находились на проезжей части.
В настоящее время полиция устанавливает владельца погибших животных, а также выясняет, как они оказались в темное время суток на дороге.
Видео: instagram.com/dtp_belogorsk
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