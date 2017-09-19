Писатель Ерофеев отметит 70-летие в Благовещенске, в шатре «Амурской осени»

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Во вторник, 19 сентября, 70-летний юбилей отпразднует известный российский писатель, литературовед, ведущий Виктор Ерофеев. Жители Благовещенска смогут поздравить почетного гостя в шатре фестиваля «Амурская осень». Начало встречи с писателем в 22:00.

Современный российский писатель Виктор Ерофеев является членом жюри конкурса игровых полнометражных фильмов фестиваля кино и театра «Амурская осень». 19 сентября в шатре около гостиницы «Юбилейная» он станет участником встречи «Персона дня». По счастливой случайности в этот день он празднует свой 70-летний юбилей, сообщает областная филармония.

Модератор встречи – Сергей Шолохов.