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19сентября
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сегодня, 13:48 1

Писатель Ерофеев отметит 70-летие в Благовещенске, в шатре «Амурской осени»

Писатель Ерофеев отметит 70-летие в Благовещенске, в шатре «Амурской осени»
Фото: EADaily

Во вторник, 19 сентября, 70-летний юбилей отпразднует известный российский писатель, литературовед, ведущий Виктор Ерофеев. Жители Благовещенска смогут поздравить почетного гостя в шатре фестиваля «Амурская осень». Начало встречи с писателем в 22:00.

Современный российский писатель Виктор Ерофеев является членом жюри конкурса игровых полнометражных фильмов фестиваля кино и театра «Амурская осень». 19 сентября в шатре около гостиницы «Юбилейная» он станет участником встречи «Персона дня». По счастливой случайности в этот день он празднует свой 70-летний юбилей, сообщает областная филармония.

Модератор встречи – Сергей Шолохов.

Просмотров всего: 227

#Амурская осень #культура

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Комментарии
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  • valentinoo

    valentinoo
    19 минут назад

    А как попасть на встречу?

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