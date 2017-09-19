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19сентября
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сегодня, 13:42 3

Режиссер Ким Ки Дук покинул Благовещенск

Режиссер Ким Ки Дук покинул Благовещенск

Прославленный режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук завершил участие в мероприятиях фестиваля «Амурская осень». Во вторник, 19 сентября, он улетел из Благовещенска.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурской областной филармонии, Ким Ки Дук отправился самолетом во Владивосток, откуда затем прибудет в южнокорейский Сеул.

По неподтвержденной информации, режиссер из Южной Кореи рассчитывал улететь из Благовещенска несколько раньше, но ему пришлось задержаться.

Как сообщало Амур.инфо, в областном центре Ким Ки Дук стал специальным гостем открытия «Амурской осени». Также он встретился с амурчанами в шатре фестиваля.

Просмотров всего: 438

#Амурская осень #визиты #культура

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    и слава богу

  • S kak $

    S kak $
    54 минуты назад

    Мастерски высосанная из пальца новость)))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 минут назад



    По неподтвержденной информации, режиссер из Южной Кореи рассчитывал улететь из Благовещенска несколько раньше, но ему пришлось задержаться.



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