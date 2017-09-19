Режиссер Ким Ки Дук покинул Благовещенск

Прославленный режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук завершил участие в мероприятиях фестиваля «Амурская осень». Во вторник, 19 сентября, он улетел из Благовещенска.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурской областной филармонии, Ким Ки Дук отправился самолетом во Владивосток, откуда затем прибудет в южнокорейский Сеул.

По неподтвержденной информации, режиссер из Южной Кореи рассчитывал улететь из Благовещенска несколько раньше, но ему пришлось задержаться.

Как сообщало Амур.инфо, в областном центре Ким Ки Дук стал специальным гостем открытия «Амурской осени». Также он встретился с амурчанами в шатре фестиваля.