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Дожди местами по северу области: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября

Дожди местами по северу области: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября
Фото: cbs1sao.ru

В Амурской области 20 сентября установится переменная облачность. Ночью преимущественно будет без осадков, днем местами по северу пройдут слабые, умеренные кратковременные дожди, возможна гроза. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит 6…11 градусов выше нуля, местами – от минус 3 до плюс 2 градусов. По югу термометры ночью покажут 7…12 градусов выше нуля. Днем температура составит плюс 14…19 градусов, местами по северу – плюс 6…11 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 5-10 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7…9, днем – плюс 17…19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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