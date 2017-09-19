Олег Харитонов и Виктория Тарасова представили благовещенцам спектакль «Однажды вечером»

Благовещенцам показали спектакль «Однажды вечером», поставленный по известной пьесе «Скамейка», которую уже показывали на «Амурской осени» Гоша Куценко и Ирина Апексимова. В исполнении актёров Олега Харитонова и Виктории Тарасовой «Скамейка» стала более народной.

Спектакль рассказал зрителям лирическую историю о двух одиночествах. Вера – контролёр № 9 на местной трикотажной фабрике. Когда-то она успела родить сына, но женское одиночество много лет гложет душу и каждый вечер выгоняет в парк искать свою судьбу. И в итоге судьбу она встретила – обманщика, который представился командировочным.

Юрий, он же Лёша, он же Фёдор Кузьмич бежит из дому от жены искать новых впечатлений. Вся его жизнь, как клубок проблем, который закручивается плотнее. То ли сами герои во всём виноваты, то ли обстоятельства так сложились – неизвестно.

Кто-то в зале узнаёт свою историю. А герои меж тем, пережив бурю страстей, стали близкими людьми, которых парадоксально объединило одиночество, и место встречи снова изменить нельзя – это скамейка в парке. Подробнее о спектакле читайте в разделе «Культпросвет».