В Мазановском районе перевернулась лодка: пропал мужчина

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В воскресенье, 17 сентября, в Мазановском районе случилось ЧП: перевернулась лодка с людьми. Инцидент произошел во время рейда на реке Орловка. В лодке находились четверо мужчин: трое добрались до берега, а один пропал.

Пропавший – житель села Новокиевский Увал Мазановского района. Сейчас ведутся его поиски, пока они результатов не дали. В первый день спасатели обследовали несколько километров водной глади и береговой линии, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Кроме того, в области продолжают разыскивать еще двух человек, которые пропали в тайге. Это житель Приморского края, который пропал 8 сентября во время сбора ягод в Тындинском районе, и житель поселка Уруша Сковородинского района, исчезнувший 9 сентября.