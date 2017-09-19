Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:58 1

В Мазановском районе перевернулась лодка: пропал мужчина

В Мазановском районе перевернулась лодка: пропал мужчина
Фото: vostok.today

В воскресенье, 17 сентября, в Мазановском районе случилось ЧП: перевернулась лодка с людьми. Инцидент произошел во время рейда на реке Орловка. В лодке находились четверо мужчин: трое добрались до берега, а один пропал.

Пропавший – житель села Новокиевский Увал Мазановского района. Сейчас ведутся его поиски, пока они результатов не дали. В первый день спасатели обследовали несколько километров водной глади и береговой линии, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Кроме того, в области продолжают разыскивать еще двух человек, которые пропали в тайге. Это житель Приморского края, который пропал 8 сентября во время сбора ягод в Тындинском районе, и житель поселка Уруша Сковородинского района, исчезнувший 9 сентября.

Просмотров всего: 877

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Свободненском районе под колесами грузовика погибли две лошади (видео)
Происшествия 1

На набережной Благовещенска нашли змею
Происшествия 1

В Благовещенске легковушка «зарылась носом» в кювет (видео)
Происшествия 4

Умер известный оперный певец Зураб Соткилава