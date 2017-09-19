Звездные гости «Амурской осени» спели полицейским

В амурском управлении МВД состоялась встреча с участниками фестиваля кино и театра «Амурская осень». Ежегодно по традиции известные исполнители, актеры и певцы встречаются с амурскими стражами правопорядка, устраивая творческий вечер в стенах ведомства. В этом году на сцену поднялись актеры и актрисы Сергей Мухин, Антон Сёмкин, Олег Волков, Любовь Полехина, Анастасия Савосина, Ирина Шевчук.

Гости поблагодарили сотрудников полиции за теплый прием. Актер Антон Сёмкин отметил, что привез с собой свои песни, написанные в этом году, и те, что уже звучали в сериалах. Одну из таких песен он исполнил для полицейских.

«Благовещенск хорош вечером: когда все замолкает и темнеет, он прекрасен. И, прогуливаясь по вечернему городу, я вспомнил песню "Путники в ночи", которую хочу исполнить и которая очень подходит к вашей набережной, к прогулкам возле реки, к этой тишине, к амурской осени», – добавил другой актер Олег Волков.

Участники кинофестиваля посетили экспозицию, специально подготовленную к этому событию филиалом студии художников имени Верещагина при УМВД России по Амурской области. Здесь наряду с картинами представлены резьба по дереву, а также фотоработы, посвященные встречам участников «Амурской осени» с сотрудниками полиции.

«С каждым годом у нас появляется все больше и больше друзей, мы уже по праву участников кинофестиваля можем называть так. Спасибо вам большое за встречу, за то, что дарите свое творчество, показывая высокий уровень культуры, искренность чувств, неиссякаемой вам жизненной энергии, дальнейших творческих успехов и благодарных зрителей», – обратился к гостям начальник управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Евгений Громов.