Шести котельным Бурейского района вернули электричество перед отопительным сезоном

В Бурейском районе в шести котельных отключали электроснабжение. По требованию прокурора суд постановил вернуть электричество в связи с приближением отопительного сезона.

«Дальневосточная энергетическая компания» в лице филиала «Амурэнергосбыт» отключила электроснабжение в шести котельных «Бурейской теплоснабжающей компании» (ООО «БТК»). Эти котельные осуществляют теплоснабжение жилых домов, школ, детских садов и так далее поселков Новобурейский, Бурея и села Николаевка.

Из-за отключения на котельных нет возможности провести подготовительные работы перед отопительным сезоном.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор Бурейского района направил иск в суд с требованием возобновить поставку электрической энергии на котельные ООО «БТК». 4 сентября 2017 года суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение обращено к принудительному исполнению.

15 сентября поставка электроснабжения возобновлена, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.