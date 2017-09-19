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Шести котельным Бурейского района вернули электричество перед отопительным сезоном

Шести котельным Бурейского района вернули электричество перед отопительным сезоном

В Бурейском районе в шести котельных отключали электроснабжение. По требованию прокурора суд постановил вернуть электричество в связи с приближением отопительного сезона.

«Дальневосточная энергетическая компания» в лице филиала «Амурэнергосбыт» отключила электроснабжение в шести котельных «Бурейской теплоснабжающей компании» (ООО «БТК»). Эти котельные осуществляют теплоснабжение жилых домов, школ, детских садов и так далее поселков Новобурейский, Бурея и села Николаевка.

Из-за отключения на котельных нет возможности провести подготовительные работы перед отопительным сезоном.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор Бурейского района направил иск в суд с требованием возобновить поставку электрической энергии на котельные ООО «БТК». 4 сентября 2017 года суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение обращено к принудительному исполнению.

15 сентября поставка электроснабжения возобновлена, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#ЖКХ #суды #энергетика

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