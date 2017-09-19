Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:39 1

На набережной Благовещенска нашли змею

На набережной Благовещенска нашли змею
Фото: nature.sfu-kras.ru

В понедельник, 18 сентября, на набережной реки Амур в Благовещенске произошла очередная встреча людей со змеей. Гада обнаружили в районе переулка Уралова, 1. Змею изловили и выпустили за чертой города спасатели.

На змею на набережной наткнулся случайный прохожий, который сообщил об этом на центральный пункт пожарной связи Благовещенска. На место выехали спасатели поисково-спасательного отряда города. Они поместили змею в бутылку и вывезли в лесной массив в район Верхнеблаговещенского.

По предположениям спасателей, это был щитомордник длиной около 30 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Случаи, когда змеи появляются в населенных пунктах Приамурья, происходят ежегодно. Одной из самых крупных змей, которые встречаются в области, является амурский полоз. Его длина может достигать полутора метров. Обитают в Приамурье и ядовитые змеи – щитомордники и гадюки.

Специалисты рекомендуют жителям области при встрече со змеей обращаться за помощью к спасателям по телефону 101. Трогать гада самим, преследовать или пытаться его поймать нельзя.

Просмотров всего: 1118

#животные #МЧС #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Свободненском районе под колесами грузовика погибли две лошади (видео)
Происшествия 1

В Мазановском районе перевернулась лодка: пропал мужчина
Общество 23

По улицам Благовещенска будут «ходить» полигональные медведи
Происшествия 1

В Благовещенске легковушка «зарылась носом» в кювет (видео)