На набережной Благовещенска нашли змею

Фото: nature.sfu-kras.ru

В понедельник, 18 сентября, на набережной реки Амур в Благовещенске произошла очередная встреча людей со змеей. Гада обнаружили в районе переулка Уралова, 1. Змею изловили и выпустили за чертой города спасатели.

На змею на набережной наткнулся случайный прохожий, который сообщил об этом на центральный пункт пожарной связи Благовещенска. На место выехали спасатели поисково-спасательного отряда города. Они поместили змею в бутылку и вывезли в лесной массив в район Верхнеблаговещенского.

По предположениям спасателей, это был щитомордник длиной около 30 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Случаи, когда змеи появляются в населенных пунктах Приамурья, происходят ежегодно. Одной из самых крупных змей, которые встречаются в области, является амурский полоз. Его длина может достигать полутора метров. Обитают в Приамурье и ядовитые змеи – щитомордники и гадюки.

Специалисты рекомендуют жителям области при встрече со змеей обращаться за помощью к спасателям по телефону 101. Трогать гада самим, преследовать или пытаться его поймать нельзя.