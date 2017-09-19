В полиции прокомментировали освящение участка трассы Свободный – Буссе

Фото: alekseevsk.ru; 28.mchs.gov.ru

«Альфа-канал» направил запрос в пресс-службу УМВД России по Амурской области после того, как появилась информация об освящении опасного участка трассы Свободный – Буссе. Канал интересовало, не является ли участие полицейских в таких мероприятиях нарушением законодательства. В пресс-службе ведомства такие подозрения отвергли.

В начале сентября пресс-служба администрации Свободного сообщала, что на трассе Свободный – Буссе был освящен один из аварийно-опасных участков, причем сделали это по инициативе отдела ГИБДД Свободного. Обряд освящения совершили вместе отец Евгений и начальник отдела ГИБДД МО МВД «Свободненский» Максим Зайцев. Священник также провел молебен с сотрудниками ДПС, окропив святой водой и людей, и их служебные машины.

«Альфа-канал» направил запрос в пресс-службу УМВД России по Амурской области, в котором поинтересовался не нарушает ли участие полицейских в подобных мероприятиях федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (редакция от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях». В нем, в частности, говорится: «Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии».

В ответе пресс-служба УМВД России по Амурской области пишет, что безопасность на дорогах – одна из самых острых проблем. Она волнует не только представителей органов государственной власти, в том числе органов внутренних дел, но и всех членов общества, независимо от принадлежности к общественным организациям или религиозным объединениям.

«Должностные лица органов внутренних дел Амурской области не используют свое служебное положение для формирования того или иного отношения граждан к религии», – говорится в ответе пресс-службы ведомства.

Там также пояснили, что инициатива по освящению участка трассы Свободный – Буссе не исходила от сотрудника МО МВД России «Свободненский».

В мероприятиях, связанных с религией, участвуют не только полицейские. Так, 17 сентября сотрудники МЧС России по Амурской области принимали участие в престольном празднике. Они почтили чудотворный образ «Неопалимой Купины», сообщается на сайте ведомства.

Иеромонах Благовещенского кафедрального собора Сергий совершил молебен в часовне. По окончании молебна Сергий окропил всех присутствующих святой водой, после чего вручил икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина» начальнику Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Константину Рыбалко и преподнес огнеборцам текст молитвы перед иконой «Неопалимая купина».