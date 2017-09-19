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В полиции прокомментировали освящение участка трассы Свободный – Буссе

В полиции прокомментировали освящение участка трассы Свободный – Буссе
Фото: alekseevsk.ru; 28.mchs.gov.ru

«Альфа-канал» направил запрос в пресс-службу УМВД России по Амурской области после того, как появилась информация об освящении опасного участка трассы Свободный – Буссе. Канал интересовало, не является ли участие полицейских в таких мероприятиях нарушением законодательства. В пресс-службе ведомства такие подозрения отвергли.

В начале сентября пресс-служба администрации Свободного сообщала, что на трассе Свободный – Буссе был освящен один из аварийно-опасных участков, причем сделали это по инициативе отдела ГИБДД Свободного. Обряд освящения совершили вместе отец Евгений и начальник отдела ГИБДД МО МВД «Свободненский» Максим Зайцев. Священник также провел молебен с сотрудниками ДПС, окропив святой водой и людей, и их служебные машины.

«Альфа-канал» направил запрос в пресс-службу УМВД России по Амурской области, в котором поинтересовался не нарушает ли участие полицейских в подобных мероприятиях федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (редакция от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях». В нем, в частности, говорится: «Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии».

В ответе пресс-служба УМВД России по Амурской области пишет, что безопасность на дорогах – одна из самых острых проблем. Она волнует не только представителей органов государственной власти, в том числе органов внутренних дел, но и всех членов общества, независимо от принадлежности к общественным организациям или религиозным объединениям.

«Должностные лица органов внутренних дел Амурской области не используют свое служебное положение для формирования того или иного отношения граждан к религии», – говорится в ответе пресс-службы ведомства.

Там также пояснили, что инициатива по освящению участка трассы Свободный – Буссе не исходила от сотрудника МО МВД России «Свободненский».

В мероприятиях, связанных с религией, участвуют не только полицейские. Так, 17 сентября сотрудники МЧС России по Амурской области принимали участие в престольном празднике. Они почтили чудотворный образ «Неопалимой Купины», сообщается на сайте ведомства.

Иеромонах Благовещенского кафедрального собора Сергий совершил молебен в часовне. По окончании молебна Сергий окропил всех присутствующих святой водой, после чего вручил икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина» начальнику Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Константину Рыбалко и преподнес огнеборцам текст молитвы перед иконой «Неопалимая купина».

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#закон #религия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    4 часа назад

    Отличная инициатива ГИБДД! Водителей, вместо штрафов, кстати, скоро будут освящать и изгонять из них бесов.

  • тортик53

    тортик53
    4 часа назад

    Вилы из сарая занес уже в коридор.....

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    в каждой патрульке по попу, нарушил, поп тебе проповедь, гаишник протокол )))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    «Должностные лица органов внутренних дел Амурской области не используют свое служебное положение для формирования того или иного отношения граждан к религии», – говорится в ответе пресс-службы ведомства.

    Да лаадно?! Это они как установили? А каким образом трактуется закон, в таком случае? Это входит в должностные инструкции? .. Они участвовали во внерабочее время?.. А к месту проведения обряда добирались на частном транспорте, или на служебном? Почему в форме, в таком случае и не на территории расположения соответствующего подразделения?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 часа назад

    Лучше шамана с бубном позвали, грибов покурили бы. глядишь и мозг работать начал.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    4 часа назад

    АИ нечем больше заняться?! Писульки глупые пишут. Лучше темы интересные поищите.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    А чё это полицейские и какой то тип в рясе по трассе разгуливают?

    там что - зебра? световор? или что там такое. что мешает им безнаказанно ходить?

    Пущай теперь начальник ГИБДД сам себе штраф выписывает за брждение и создание аварийной ситуации.

    т вообще - что это за скопление народа было в форме? несанкционированный митинг чтоле? тайная встреча врагов власти? всех по камерам рассадить до выяснения.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Вместо обстоятельного анализа ситуации на данном участке они проводят оккультные мероприятия.. Может это основание для снятия с должности руководителя, ибо вместо принятия решения по недопущению подобных происшествий в будущем, они там руки сложили и.. чего ждут?.. А если ещё авария, то что тогда?

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    3 часа назад

    Там разметка тупая а они воду льют ((((

  • Пуля28

    Пуля28
    3 часа назад

    Хм, у свободненского гаи новый начальник? Интересно с его биографией ознакомиться .

  • Ser_86

    Ser_86
    2 часа назад

    Сколько гарантия на проведённый обряд? В случае ДТП на данном участке за компенсацией в РПЦ обращаться? ;-))))

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    мракобесие

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    56 минут назад

    Сергей Труш

    Может это основание для снятия с должности руководителя, ибо вместо принятия решения по недопущению подобных происшествий в будущем, они там руки сложили и.. чего ждут?..



    Может публичные ругательства и уничижения других на форуме АИ это основание для добровольной отставки депутата С.Труша, ибо вместо работы на благо народа амурского, он занимается писаниной (иногда с использованием грубых и оскорбительных слов), да участвует в конкурсах на самого привлекательного мужчину АИ.

  • Цунай

    Цунай
    44 минуты назад

    Спасибо, Амур.инфо! Тема актуальна! Двоку тоже страдает.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    42 минуты назад

    надо же, сурьезное мероприятие, думается, что ДТП и поломок авто на этом участке больше не будет

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