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19сентября
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Амур.инфо выбрало лучшие истории о любви от форумчан

Амур.инфо выбрало лучшие истории о любви от форумчан
Фото: cdn.trinixy.ru

Амур.инфо резюмирует итоги творческого конкурса, призом в котором стали билеты на лирическую комедию «Шестикрылая Серафима» с участием Валерия Николаева, Андрея Чадова, Филиппа Бледного и Евгения Кулика и билеты в кино на драму Славы Росса «Сын».

Читателям сайта предлагалось написать свою необычную историю любви.

Наиболее лаконичной и небанально написанной редакция признала историю форумчанина под ником гад жет: «Я её люблю. Она меня – нет... Я думал весь день и решил, что я не прав». Он и пойдет на спектакль «Шестикрылая Серафима».

Второе место редакция присуждает форумчанину под ником Коробка с карандашами:

«Его помотало по жизни – с детства был никому толком не нужен, что дало определённый характер. Она всегда ждала его, мечтая о великом. И таких разных их свела судьба. Казалось, ему был дан последний шанс жить по-настоящему, в любви, без всякой грязи. Она любила, как могла, от всех закрывшись – только для него. Живи да радуйся, чего там. Но он себя съедал изнутри, искал во всем обман, от ревности сгорал. Все хуже было с каждым днём терпеть его террор. И расставались не раз, до крайнего. Его убили. Как говорят – "я без тебя жить не смогу". Действительно, не смог. А все могло бы быть по-другому». Автор этой истории получит билеты в кино.

Сотрудник редакции свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать выигрыш.

Просмотров всего: 620

#конкурсы #культура

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Комментарии
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  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Поздравляю победителей! Приятного просмотра.

    С уважением

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    гад жет: «Я её люблю. Она меня – нет... Я думал весь день и решил, что я не прав».

    Второе место редакция присуждает форумчанину под ником Коробка с карандашами

    Поздравляю!

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Вот те раз.. Спасибо

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    жуткая история.

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