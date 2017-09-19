Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 24

По улицам Благовещенска будут «ходить» полигональные медведи

По улицам Благовещенска будут «ходить» полигональные медведи

Двенадцать предпринимателей Благовещенска объединились, чтобы сделать город красивее. Они решили установить полигональную скульптуру белого медведя и сейчас собирают 500 тысяч рублей на его изготовление и установку.

Координатор проекта Илья Михеев пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что предприниматели собрались из разных сфер. Объединило их общее желание создать что-то реальное, материальное, радующее глаз горожан. После мозгового штурма и длительных дебатов они остановились на идее установить в центре Благовещенска полигональную скульптуру белого медведя.

«Этот зверь, наверное, не сильно связан с Благовещенском, но и трон из "Игры престолов" не сильно с ним связан, – аргументировал решение предпринимателей Илья Михеев. – Он не оскорбляет ничьих чувств. Персонаж этот двоякий. С одной стороны, из-за мультфильма "Умка" для многих из нас он ассоциируется с нежностью материнских чувств. А с другой – это суровый сильный, воинственный зверь. Символизирует победу».

Также своей скульптурой инициаторы захотели сделать отсылку к зарубежному стереотипу о том, что в России по улицам города ходят медведи. По задумке авторов, медведь будет стоять на газоне в сквере около центральной площади Благовещенска, как будто он только что вышел из зарослей.

К тому же предпринимателям понравилось дизайнерское решение. Медведя сделают полигональным – сварят из множества плоскостей – железных треугольников. Планируется также, что скульптура будет подсвечиваться.

Как сообщил Илья Михеев, во вторник, 19 сентября, инициаторы проекта подали заявку на установку этого арт-объекта. Ответ они еще не получили.

Сбор средств инициативная группа начала в понедельник, 18 сентября. По словам Ильи Михеева, максимально необходимая сумма – 500 тысяч рублей. Но инициаторы проекта надеются ее снизить за счет спонсорской помощи.

Просмотров всего: 1877

#животные #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (24) Обсудить на форуме
  • Vovken

    Vovken
    4 часа назад

    500 косарей, а можно ведь и вылечит кого-нибудь

  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад

    о каких медведях речь в заголовке?

    написано в заметке про одного, ну

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    4 часа назад

    Лучше бы в детский дом что-то приобрели для детей или на лечение отдали. Больше пользы.

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Амурский воспитатель

    Лучше бы в детский дом что-то приобрели для детей или на лечение отдали. Больше пользы.



    Продайте свою вартиру, уйдите жиьть в приют для бомжей, а еще перестаньте отдыхать- работайте 24 часа в сутки.Деньги отдайте на детей и лечение. Больше пользы будет от вашего существования на этой земле.

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Vovken

    500 косарей, а можно ведь и вылечит кого-нибудь



    вот и не участвуйте с вборе средств, а перечислите их на счет больных, В чем дело?вас кто то заставляет свои деньги в медведя вбухивать. А чужие считать не стоит- каждый волен распоряжаться ими как хочет. Вопрос в том, что живя в убогости даже здоровые люди могут заболеть. Красота в жизни еще никому не мешала.

  • квт

    квт
    3 часа назад

    молодцы! хорошая задумка!

  • квт

    квт
    3 часа назад

    а больницами, школами и детскими садами пусть государство занимается!

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    квт

    а больницами, школами и детскими садами пусть государство занимается!



    Государство - это все мы.

  • Донна Роза

    Донна Роза
    3 часа назад

  • Гуру

    Гуру
    2 часа назад

    Двенадцать предпринимателей Благовещенска объединились, чтобы сделать город красивее


    В чем смысл такого объединения аж 12 предпринимателей, если деньги попрошайничают? Скинулись бы сами по 40 штук и поставили.

  • Светлана Троекурова

    Светлана Троекурова
    2 часа назад

    нищие какие то предприниматели) Или это типа пиар такой? На самом деле нормальная скульптура стоит гораздо дороже, поэтому и собрались лепить какие то треугольники. ТАк вот прежде чем такого медведя на улицу ставить - неплохо было бы у горожан поинтересоваться - нравится ли он им. А то воткнут свою полигональную залепу, а нам мимо ходи и радуйся. Делали бы себе на дачу, тогда да, без вопросов.

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    тоже чето не понял...или они все скульпторы и будут вместе на собраные деньги делать этого медведя?

  • Донна Роза

    Донна Роза
    2 часа назад

    Ребята просто спичками поштучно барыжат, их можно понять. Зато они умеют делать "мозговой штурм" и вести "длительные дебаты". И им, по информации с соседнего ресурса, хочется только 300 т.р. Остальное, очевидно, комиссионные Амуринфо.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Пусть поставят знак "Я люблю Благовещенск". Везде есть а у нас нет. Спасибо.

  • квт

    квт
    1 час назад

    Светлана Троекурова 1 час назад

    нищие какие то предприниматели) Или это типа пиар такой? На самом деле нормальная скульптура стоит гораздо дороже, поэтому и собрались лепить какие то треугольники. ТАк вот прежде чем такого медведя на улицу ставить - неплохо было бы у горожан поинтересоваться - нравится ли он им. А то воткнут свою полигональную залепу, а нам мимо ходи и радуйся. Делали бы себе на дачу, тогда да, без вопросов.

    не нравится, глазки зажмурили и прошли мимо...

  • Ledi

    Ledi
    1 час назад

    нахрена козе баян?

  • Ledi

    Ledi
    1 час назад

    нахрена козе баян?

  • CherrySweet

    CherrySweet
    48 минут назад

    мдаа.. неясно что-то.. 12 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ собирают средства на единственного медведя? 500/12=41,67 т.р.

    я что-то решила, что каждый из 12 вложит по 500 т. р. и поставят 12 медведей, эдакую композицию с разноцветной подсветкой, а тут вон оно ч0... мелковато как-то для ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

  • karlik nos

    karlik nos
    42 минуты назад

    По задумке авторов, медведь будет стоять на газоне в сквере около центральной площади Благовещенска, как будто он только что вышел из зарослей....

    А в сторону Ленина он случаем не хочет выйти!?

    Его бы больше народу посмотрело.

  • Статист

    Статист
    8 минут назад

    Казалось бы, при чем тут Единая Россия? :-)

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    Скульптуры городу нужны.

    Но, мне так кажется, для них (скульптур) на центральных площадях и улицах есть более достойные персонажи.

    Например, учителя, врачи, воспитатели детских садов...

    А животных можно и нужно ставить в парках и скверах города.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    4 минуты назад

    Статист

    Казалось бы, при чем тут Единая Россия? :-)



    это ж умка

    вылитый

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 минуты назад

    Oldlord

    Скульптуры городу нужны.

    Но, мне так кажется, для них (скульптур) на центральных площадях и улицах есть более достойные персонажи.

    Например, учителя, врачи, воспитатели детских садов...

    А животных можно и нужно ставить в парках и скверах города.



    а они их гнобят

    а ЕР надо же пиарить

    медведей натыкать везде

Показать все (24) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Свободненском районе под колесами грузовика погибли две лошади (видео)
Происшествия 1

На набережной Благовещенска нашли змею
Общество 2

Правительство России утвердило календарь выходных на 2018 год
Культура

На красной дорожке «Амурской осени» в Благовещенске состоится модный показ