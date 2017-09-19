По улицам Благовещенска будут «ходить» полигональные медведи

Двенадцать предпринимателей Благовещенска объединились, чтобы сделать город красивее. Они решили установить полигональную скульптуру белого медведя и сейчас собирают 500 тысяч рублей на его изготовление и установку.

Координатор проекта Илья Михеев пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что предприниматели собрались из разных сфер. Объединило их общее желание создать что-то реальное, материальное, радующее глаз горожан. После мозгового штурма и длительных дебатов они остановились на идее установить в центре Благовещенска полигональную скульптуру белого медведя.

«Этот зверь, наверное, не сильно связан с Благовещенском, но и трон из "Игры престолов" не сильно с ним связан, – аргументировал решение предпринимателей Илья Михеев. – Он не оскорбляет ничьих чувств. Персонаж этот двоякий. С одной стороны, из-за мультфильма "Умка" для многих из нас он ассоциируется с нежностью материнских чувств. А с другой – это суровый сильный, воинственный зверь. Символизирует победу».

Также своей скульптурой инициаторы захотели сделать отсылку к зарубежному стереотипу о том, что в России по улицам города ходят медведи. По задумке авторов, медведь будет стоять на газоне в сквере около центральной площади Благовещенска, как будто он только что вышел из зарослей.

К тому же предпринимателям понравилось дизайнерское решение. Медведя сделают полигональным – сварят из множества плоскостей – железных треугольников. Планируется также, что скульптура будет подсвечиваться.

Как сообщил Илья Михеев, во вторник, 19 сентября, инициаторы проекта подали заявку на установку этого арт-объекта. Ответ они еще не получили.

Сбор средств инициативная группа начала в понедельник, 18 сентября. По словам Ильи Михеева, максимально необходимая сумма – 500 тысяч рублей. Но инициаторы проекта надеются ее снизить за счет спонсорской помощи.