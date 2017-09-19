Прокуратура Амурской области рассказала, что делать, если из крана течет некачественная вода
Прокуратура Амурской области подготовила памятки на случай предоставления им некачественных коммунальных услуг. Памятники содержат алгоритм действий на случай, если у амурчан возникнут претензии к коммунальщикам. В частности, речь идет о водоснабжении.
«В преддверии начала отопительного сезона граждан волнуют вопросы обеспечения качественными услугами в сфере ЖКХ. Последнее время граждане ряда городов и районов, в том числе областного центра, были обеспокоены качеством водоснабжения. В связи с актуальностью данных вопросов, в рамках правового просвещения граждан прокуратурой области разработаны соответствующие информационные материалы…» – сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.
Памятки содержат алгоритм действий на случай, если предоставляемые коммунальные услуги окажутся некачественными. Что касается водоснабжения, то в информационных материалах подробно разъяснено, каким требованиям и нормам должна отвечать вода и куда обращаться в случае, если из крана течет некачественная вода, а также за перерасчётом.
С соответствующими памятками можно ознакомиться на сайте прокуратуры в рубрике «Прокурор разъясняет» - методические рекомендации. Памятки также направлены в органы власти и местного самоуправления области.
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