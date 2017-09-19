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19сентября
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сегодня, 10:17 0

Прокуратура Амурской области рассказала, что делать, если из крана течет некачественная вода

Прокуратура Амурской области рассказала, что делать, если из крана течет некачественная вода
Фото: www.infpol.ru

Прокуратура Амурской области подготовила памятки на случай предоставления им некачественных коммунальных услуг. Памятники содержат алгоритм действий на случай, если у амурчан возникнут претензии к коммунальщикам. В частности, речь идет о водоснабжении.

«В преддверии начала отопительного сезона граждан волнуют вопросы обеспечения качественными услугами в сфере ЖКХ. Последнее время граждане ряда городов и районов, в том числе областного центра, были обеспокоены качеством водоснабжения. В связи с актуальностью данных вопросов, в рамках правового просвещения граждан прокуратурой области разработаны соответствующие информационные материалы…» – сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Памятки содержат алгоритм действий на случай, если предоставляемые коммунальные услуги окажутся некачественными. Что касается водоснабжения, то в информационных материалах подробно разъяснено, каким требованиям и нормам должна отвечать вода и куда обращаться в случае, если из крана течет некачественная вода, а также за перерасчётом.

С соответствующими памятками можно ознакомиться на сайте прокуратуры в рубрике «Прокурор разъясняет» - методические рекомендации. Памятки также направлены в органы власти и местного самоуправления области.

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#ЖКХ #закон

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