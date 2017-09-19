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сегодня, 09:57 7

На Амур.life началось голосование за самого привлекательного мужчину Благовещенска

На Амур.life началось голосование за самого привлекательного мужчину Благовещенска

Начался второй этап конкурса «Самый привлекательный мужчина Благовещенска». На Амур.life открылось голосование. Конкурс стартовал 4 сентября, в течение двух недель редакция принимала фотографии участников. В итоге в нем участвуют 80 мужчин.

«Для нас было неожиданным, что подавляющее большинство фотографий мужчин нам прислали женщины: мамы, жены, подруги. Многие так и подписывали "мой мужчина для меня – самый лучший и самый красивый, и я хочу, чтобы весь город об этом знал". Мы рады, что конкурс вызвал такой живой интерес среди наших читателей», – рассказала редактор Амур.life Оксана Руденко.

Голосование продлится до 23:00 2 октября. Любой читатель, независимо от того, зарегистрирован он на сайте Амур.life или нет, сможет проголосовать за понравившегося мужчину. Участник конкурса, который наберет большее количество голосов, получит сертификат на 20 тысяч рублей от магазина мужской одежды «Ермак». Участник, который займет второе место, выиграет абонемент на 2 месяца в спортклуб «Цех». Третье место – абонемент на один месяц в «Цех». Голосование размещено под всеми фотографиями участников. Посмотреть фотографии и проголосовать можно на сайте Амур.life.

Просмотров всего: 540

#конкурсы

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    27 минут назад

    С америкосов пример берёте? Или деньги некуда девать? Есть одна мудрость: самый привлекательный мужчина это тот, для которого самой привлекательной женщиной является его жена.

  • ну вот

    ну вот
    23 минуты назад

    а причем тут жена?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    14 минут назад

    ну вота причем тут жена?


    Не при чем. Она просто склочная бабка, которой лишь бы вылить негатив. Не важно по какому поводу. Избыток желчи...

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    11 минут назад

    Так не правильно. Победивших,и без того привлекательных оденут и в зал запишут,а самые стремные так и останутся ни с чем. Надо самого крайнего одеть,и пусть посмотрят каким он станет.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    5 минут назад

    Парочка привлекательных и только. Какой-то скудный ассортимент)

  • Baska

    Baska
    3 минуты назад

    Труш красава! на Крюгера похож

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 минута назад

    ну, некоторые фотки вполне могут служить эталоном безвкусицы. к примеру с крылышками, в коронах и т.п. не хватает только в леопардовых штанах.

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