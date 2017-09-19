На Амур.life началось голосование за самого привлекательного мужчину Благовещенска

«Для нас было неожиданным, что подавляющее большинство фотографий мужчин нам прислали женщины: мамы, жены, подруги. Многие так и подписывали "мой мужчина для меня – самый лучший и самый красивый, и я хочу, чтобы весь город об этом знал". Мы рады, что конкурс вызвал такой живой интерес среди наших читателей», – рассказала редактор Амур.life Оксана Руденко.

Голосование продлится до 23:00 2 октября. Любой читатель, независимо от того, зарегистрирован он на сайте Амур.life или нет, сможет проголосовать за понравившегося мужчину. Участник конкурса, который наберет большее количество голосов, получит сертификат на 20 тысяч рублей от магазина мужской одежды «Ермак». Участник, который займет второе место, выиграет абонемент на 2 месяца в спортклуб «Цех». Третье место – абонемент на один месяц в «Цех». Голосование размещено под всеми фотографиями участников. Посмотреть фотографии и проголосовать можно на сайте Амур.life.