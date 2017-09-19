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19сентября
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сегодня, 09:53 5

В 2018 году амурским медикам, педагогам и культработникам могут повысить зарплату

В 2018 году амурским медикам, педагогам и культработникам могут повысить зарплату
Фото: amurobl.ru

Проект областного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение зарплаты работникам медицинских, образовательных и культурных учреждений. Всего Амурская область планирует заработать 39,7 миллиарда рублей, а потратить – 34,9 миллиарда.

Главный финансовый документ обсудили в правительстве Амурской области. «Приоритет – это люди. Социальная ориентированность – это основа бюджета», – прокомментировал Александр Козлов.

21 миллиард рублей пойдет на социально-культурную сферу. Почти миллиард заложен на увеличение заработной платы работникам медучреждений образовательных и культурных организаций. Повышение затронет 17 тысяч человек.

Продолжится и работа по снижению госдолга. На 1 января 2018 года задолженность амурского бюджета перед федеральным составит 18,7 миллиарда, или 68 % (в марте 2015 госдолг составлял 98 %, в 2016 году – 87 %).

С 2017 года областной бюджет привлекает кредиты банков только для погашения накопленного рыночного долга, при этом постоянно ведется работа по рефинансированию. В 2017 году удалось снизить процентную ставку с 10,2 % до 8,65 %, что является ниже ключевой ставки Центрального банка России. В прошлом году за счет подобной работы областной бюджет сэкономил на обслуживании госдолга 1,4 миллиарда рублей. Кроме того продолжается работа по возможности реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам перед Минфином РФ.

«В августе текущего года президент Владимир Путин поддержал и направил на рассмотрение в Минфин России очередное обращение о проведении реструктуризации долга Амурской области по федеральным бюджетным кредитам и изменением показателей снижения уровня государственного долга по годам. Мы ждем подвижек в этом вопросе, которые найдут отражение в проекте закона о федеральном бюджете на 2018–2019 годы», – отметил Александр Козлов. Этот же вопрос он намерен поднять в ходе рабочей поездки в Москву в начале октября на площадке Федерального собрания РФ.

Проект амурского бюджета направят на согласование в Минфин РФ, а 25 октября представят на рассмотрение амурским депутатам. Ко второму чтению в закон будут внесены корректировки с учетом поступления средств из федерального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для меня есть только одна партия – жители Амурской области. И мы все вместе – и исполнительная власть, и законодательная, и надзорные органы – отвечаем за порядок и стабильность жизни амурчан. Как показал опыт, совместная, слаженная работа позволяет достичь хороших результатов даже в непростых экономических условиях. Поэтому я призываю всех отбросить в сторону популизм и политические склоки и работать сообща над благополучием людей, живущих в Приамурье», – сказал Александр Козлов.

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#областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    32 минуты назад

    Ох, уж эти предсказатели! Всё могут, но ничего не хотят делать. ВЫ сначала сделайте, потом пишите...

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    30 минут назад

    Хорошее слово могут. Могут дать, могут не дать.

  • Vovken

    Vovken
    14 минут назад

    Теперь преподаватели смогут на хлеб и маслица ливануть, не соевого, а настоящего, рафинированного, ага

  • молокан

    молокан
    7 минут назад

    Могут повысить, а могут и не повысить.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    5 минут назад

    За то повышение акцизов на бензин рассмотрели и подписали за 3 дня!

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