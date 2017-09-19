В Благовещенске легковушка «зарылась носом» в кювет (видео)

В ночь на вторник, 19 сентября, в Благовещенске легковушка оказалась в кювете. Видео с пострадавшим автомобилем появилось в социальных сетях. По информации очевидцев, ДТП произошло на Тайване: водитель машины решил срезать путь.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», авария случилась около 2 часов ночи в районе перекрестка улиц Театральной и Строителей. По предварительной информации, водитель пострадавшего автомобиля Nissan Cube был нетрезв. После происшествия он бросил машину и сбежал. Видео: instagram.com/dtpgram_blg

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Александр Авдеев