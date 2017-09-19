Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:53 0

В Благовещенске легковушка «зарылась носом» в кювет (видео)

В Благовещенске легковушка «зарылась носом» в кювет (видео)

В ночь на вторник, 19 сентября, в Благовещенске легковушка оказалась в кювете. Видео с пострадавшим автомобилем появилось в социальных сетях. По информации очевидцев, ДТП произошло на Тайване: водитель машины решил срезать путь.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», авария случилась около 2 часов ночи в районе перекрестка улиц Театральной и Строителей. По предварительной информации, водитель пострадавшего автомобиля Nissan Cube был нетрезв. После происшествия он бросил машину и сбежал.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 333

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 2

Российские власти одобрили повышение акцизов на топливо
Происшествия

Экс-гендиректор «Аэропортов Дальнего Востока» обжаловал приговор об условном заключении
Общество 1

Лайнер из Домодедова прилетит в Благовещенск с опозданием почти на 4 часа
Происшествия 2

Умер известный оперный певец Зураб Соткилава