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19сентября
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сегодня, 09:47 2

Российские власти одобрили повышение акцизов на топливо

Российские власти одобрили повышение акцизов на топливо
Фото: ВладТайм

Правительство одобрило повышение акцизов на бензин и дизель. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов после заседания правительства, передает корреспондент РБК. Дополнительные доходы в бюджет планируется потратить на строительство трасс в Калининграде, в Крыму и на Дальнем Востоке.

«Мы рассматривали бюджет в целом, и среди доходов федерального бюджета учтены предложения по повышению акцизов. Постепенно – на 50 копеек с января и с июля следующего года», – сказал Силуанов.

Он пояснил, что такое решение было принято для того, чтобы реализовать «крупные планы по строительству новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, в Калининграде, на Дальнем Востоке».

«Для реализации этих решений было предложено использовать в качестве источника увеличение акцизов. Эти деньги пойдут на улучшение инфраструктуры для наших автомобилистов», – заключил министр. По его словам, в 2018 году повышение акцизов на бензин и дизель обеспечит 40 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет.

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#российская власть #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    23 минуты назад

    Ах, вы мерзкие! Одобрили они ПОВЫШЕНИЕ...На моря не хватает? А когда нибудь появится сообщение о ПОНИЖЕНИИ хоть на что-нибудь? Молодцы, заправил авто, и спи спокойно...

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 минуты назад

    И после всего этого народ на ближайших выборах опять за ВВП и правительство медведя проголосует? горстка бандюков страну держит

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