Российские власти одобрили повышение акцизов на топливо
Правительство одобрило повышение акцизов на бензин и дизель. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов после заседания правительства, передает корреспондент РБК. Дополнительные доходы в бюджет планируется потратить на строительство трасс в Калининграде, в Крыму и на Дальнем Востоке.
«Мы рассматривали бюджет в целом, и среди доходов федерального бюджета учтены предложения по повышению акцизов. Постепенно – на 50 копеек с января и с июля следующего года», – сказал Силуанов.
Он пояснил, что такое решение было принято для того, чтобы реализовать «крупные планы по строительству новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, в Калининграде, на Дальнем Востоке».
«Для реализации этих решений было предложено использовать в качестве источника увеличение акцизов. Эти деньги пойдут на улучшение инфраструктуры для наших автомобилистов», – заключил министр. По его словам, в 2018 году повышение акцизов на бензин и дизель обеспечит 40 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет.
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