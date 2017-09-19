В России действует уголовная молодежная организация: обзор прессы

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

На сколько Минфин планирует повысить цены на топливо; каким будет налог на товары интернет-магазинов; в честь кого переименовали школу № 4 в Благовещенске; кто из актеров, приехавших на «Амурскую осень», заинтересовался дальневосточным гектаром – эти и другие новости заинтересовали сегодня обозревателя газет и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Полный абзац

Первая страница «Комсомольской правды» рассказывает о том, что в стране появилась уголовная молодежная организация. Указаны пароль и отзыв. По данным спецслужб, блатная романтика в моде уже в 25 регионах страны, в тему вовлечены почти полтора миллиона человек.

А в «шпигеле» страницы, то есть в её правом верхнем углу, ставится вопрос о регистрации пневмооружия – за или против...

«Учитывая рост уголовной организации, вооружаться всё же придется. И посерьезнее. И по фигу, что кто-то за, а кто-то – против», – отмечает автор обзора.

Напишут же такое

Кстати, о бандитах. Еще в «Комсомолке» пишут о том, что правительство РФ приняло решение поддержать инициативу Минфина и повысить акцизы на топливо. Бюджету это даст дополнительно 40 миллиардовд рублей. Написано именно так: «Бюджету это даст дополнительно 40 миллиардов рублей». Нет, чтобы написать честно: «Из вашего кармана таким образом вытащат 40 миллиардов рублей».

А еще пишут, что товары интернет-магазинов обложат налогом в 15 %. И опять же – из чьего кармана их, в конце концов, вытащат?

Также в номере

Еще в газете внимание читателей явно привлечет большой материал о том, кому и за что вручили так называемую Шнобелевскую премию (например, можно узнать, что не всегда близнец сам может определить, кто перед ним – он сам, или его брат).

Еще рассказывается о переименовании благовещенской школы № 4 в Алексеевскую гимназию и поясняется: в честь великого князя Алексея Александровича, пожертвовавшего на нужды образования 1 000 рублей.

Об этом пишут все

На страницах «Амурской правды» читатели найдут материалы, посвященные «Амурской осени». В частности, пишут, что актер Дюжев заинтересовался дальневосточным гектаром. Не исключено, что на карте появится село Дюжевка.

А если не о фестивальном, то стоит прочесть том, как в среднебельскую колонию пытались провезти спиртное. Почти 5 литров. Может, там собирались отпраздновать чью-то свадьбу?

Вам статья

В «Российской газете» пишут, что отечественные отели потеряли этим летом туристов, заломив цены. Понятно, проиграли всяким Турциям и Таиландам. Говорится, что найти в стране сопоставимый по цене вариант с проживанием в отеле уровня «5 звезд» и с питанием по системе «всё включено», невозможно.

Из курьёзного – в Пензе народные дружинники взбунтовались: они требуют (правда, в газете написано мягко: «просят») реальных льгот за ту службу, которую несут. В настоящее же время за патрулирование улиц и охрану правопорядка им выдают бесплатные билеты в зоопарк. Хотя, с другой стороны, дружина-то – добровольная.

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир», рассказавший о бразильской чете («имена называть не буду – всё равно вы эту пару не знаете»), нарожавшей 13 мальчиков. Пацаны рождаются с завидной регулярностью, и так будет продолжаться до тех пор, пока на свет не появится девочка – заявила многомальчишечья мамаша. Сам-то хозяин семьи уже и подустал, ему и мальчишек хватает, но супруга настаивает на девочке. «Бедолага… Это я о папаше», – отмечает Павел Андреевич.