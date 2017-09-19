Кратковременные дожди и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 19 сентября

Фото: Kot-Pes

В Амурской области 19 сентября установится переменная облачность, в отдельных районах ожидается слабый кратковременный дождь. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду. Температура составит плюс 16…21 градус, местами по северо-западным районам – плюс 5…10.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было 13 градусов выше нуля, северо-западный ветер дул со скоростью 3-8 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, возможен слабый дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 18…20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 85

#погода

распечатать

Екатерина PL