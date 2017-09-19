Экс-гендиректор «Аэропортов Дальнего Востока» обжаловал приговор об условном заключении

Бывший генеральный директор ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» Вадим Свечников обжаловал приговор, вынесенный ему Благовещенским городским судом. Свечникова осудили за растрату и присвоение средств предприятия в крупном размере.

Приговор экс-директору был вынесен в конце июня: четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Такое решение суда Свечникова «Аэропортов Дальнего Востока» не устроило. Он обжаловал приговор в Амурский областной суд.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, апелляционная жалоба была рассмотрена. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Приговор об условном заключении вступил в законную силу 14 сентября.