Три моногорода в Приамурье получили субсидии на развитие малого бизнеса

Фото: invest2you.com

Бизнесмены Тынды, Свободного и Райчихинска получат субсидии на развитие предприятий. Министерство экономического развития России выделило средства на поддержку малого бизнеса в моногородах. Общий объем финансирования, который направлен бюджетам трех муниципальных образований, превысил 3 миллиона 700 тысяч рублей.

Самую большую субсидию получила Тында – 2 миллиона 407 тысяч рублей. Свободному выделили 813 тысяч рублей. Райчихинску – 508 тысяч рублей.

«Полученные деньги предприниматели смогут потратить на первый взнос за взятое в лизинг оборудование, на возмещение процентной ставки за кредит на приобретение оборудования, либо частные детские сады получат субсидию на расходы по образовательной деятельности», – пояснила начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Татьяна Кочергина.

В Приамурье четыре моногорода – населенных пункта, экономическая деятельность в которых тесно связана с единственным предприятием или группой тесно интегрированных между собой предприятий. Это Белогорск (строительная компания «Мост – восток»), Тында (железная дорога) , Райчихинск («Амурский уголь») и Свободный (железная дорога). В 2017 году заявление на получение субсидий на поддержку развития предпринимательства подали три из них – Свободный, Тында и Райчихинск.

«Такая мера поддержки в нашем городе будет предоставлена впервые. Из местного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 80 тысяч рублей. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства рассчитана на оплату первого взноса или аванса при заключении договора лизинга оборудования или транспортных средств. Одно из условий ее получения – заключенный в 2016 году лизинговый договор. У нас в городе данной мерой поддержки ориентировочно смогут воспользоваться три перевозчика, обслуживающих городские маршруты. В прошлом году они как раз приобрели транспорт в лизинг. И если они оформят должным образом все документы и подадут заявку в администрацию Свободного, то смогут вернуть те средства, которые они использовали на оплату первоначального взноса. По предварительной информации, прием документов для оформления данного вида субсидии будет осуществляться в конце сентября-начале октября», – рассказал глава Свободного Юрий Романов.

С 15 сентября свои заявки на компенсацию расходов могут подать и тындинские предприниматели: «Мы объявили конкурс и до 15 ноября принимаем заявки, комиссия выберет те предприятия, что соответствуют условиям. У нас достаточно много предпринимателей взяли технику в лизинг. По закону мы поддержим производителей товаров и услуг», – поделилась начальник отдела экономической политики администрации Тынды Наталья Шендо.

Деньги должны быть распределены до конца 2017 года, о своей деятельности предприниматели предоставят отчёты.