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сегодня, 09:12 1

Лайнер из Домодедова прилетит в Благовещенск с опозданием почти на 4 часа

Лайнер из Домодедова прилетит в Благовещенск с опозданием почти на 4 часа
Фото: voicesevas.ru

Во вторник, 19 сентября, серьезно задерживается прибытие авиарейса Домодедово – Благовещенск авиакомпании «Вим-Авиа». Задержка составит почти 4 часа.

Так, рейс НН-181 должен был прибыть сегодня в 08:00. Сейчас расчетное время прилета лайнера из Домодедово – 11:45.

Задержан и обратный рейс – Благовещенск – Домодедово, НН-182. Первоначально вылет был запланирован на 10:00, теперь самолет должен отправиться в 13:15, сообщили ИА «Амур.инфо» в благовещенском аэропорту.

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#транспорт

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Комментарии
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  • dikan

    dikan
    30 минут назад

    Ну это можно сказать и не новость. Вимсы давным давно по расписанию не прилетали. Ну 15 сент. пожалуй можно исключить, поскольку 19 мин. не критично.

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