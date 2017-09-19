Лайнер из Домодедова прилетит в Благовещенск с опозданием почти на 4 часа

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Во вторник, 19 сентября, серьезно задерживается прибытие авиарейса Домодедово – Благовещенск авиакомпании «Вим-Авиа». Задержка составит почти 4 часа.

Так, рейс НН-181 должен был прибыть сегодня в 08:00. Сейчас расчетное время прилета лайнера из Домодедово – 11:45.

Задержан и обратный рейс – Благовещенск – Домодедово, НН-182. Первоначально вылет был запланирован на 10:00, теперь самолет должен отправиться в 13:15, сообщили ИА «Амур.инфо» в благовещенском аэропорту.