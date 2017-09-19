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19сентября
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сегодня, 08:25 2

В Приамурье состоится общерегиональное родительское собрание

19 сентября в 17:00 в Амурском институте развития образования минобрнауки области проведет областное единое родительское собрание в режиме видеоконференции. Темой встречи станет организация государственной итоговой аттестации 2018 года.

В мероприятии примут участие председатели и эксперты предметных комиссий, координаторы ЕГЭ, сотрудники РЦОИ, минобрнауки области, а также Амурского областного института развития образования.

Участники совещания обсудят нововведения этого учебного года, актуальные вопросы по подготовке к ЕГЭ, созданию специальных условий на экзаменах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и подготовке пунктов проведения экзаменов.

Представители предметных комиссий расскажут родителям выпускников о требованиях к КИМ, проинформируют их об апробации итогового сочинения, а также о проведении репетиционных ЕГЭ по обязательным дисциплинам, сообщает пресс-служба регионального минобра.

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#областная власть #школа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    опять деньги собирать будут

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад

    Братеев

    опять деньги собирать будут



    Однозначно!



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