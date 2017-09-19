Правительство России утвердило календарь выходных на 2018 год

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В понедельник, 18 сентября, члены комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поддержали проект постановления правительства РФ о переносе праздничных дней в 2018 году. Так, новогодние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и продолжатся по 8 января 2018 года. Таким образом, россияне на Новый год будут отдыхать подряд 10 дней.

Как пишет «Газета.Ru», также россияне будут отдыхать по три-четыре дня в феврале, марте, мае, июне и ноябре. Так, они могут рассчитывать на отдых с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один день 9 мая, с 10 июня по 12 июня и с 3 ноября по 5 ноября.

Согласно графику, 6 января 2018 года выпадает на субботу, а значит, выходной день, переносится на пятницу – 9 марта. Кроме того, выходной переносится с воскресенья, 7 января, на среду – 2 мая, с субботы, 28 апреля, – на понедельник – 30 апреля, с субботы 9 июня – на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

В финансово-экономическом обосновании к проекту постановления правительства говорится, что перенос выходных дней не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджетов всех уровней и работодателей.

Кроме того, предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха, отметили в министерстве.