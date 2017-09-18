В нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке инвестируют более 3 триллионов рублей

Совокупные инвестиции в нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке России составят более 3 триллионов рублей. Планируется, что реализация данных проектов в четырех дальневосточных регионах позволит создать порядка 14 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает Минвостокразвития. Совокупные инвестиции в нефтегазохимические проекты на Дальнем Востоке России составят более 3 триллионов рублей. Планируется, что реализация данных проектов в четырех дальневосточных регионах позволит создать порядка 14 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает Минвостокразвития.

«В долгосрочной перспективе рост спроса на продукцию нефтегазохимии будет превышать рост ВВП, – отметил директор инвестиционного департамента Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Михаил Славков. – Основным драйвером спроса являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона».

Конкурентными преимуществами Дальневосточного федерального округа для реализации таких проектов являются: богатая сырьевая база, низкие операционные издержки, близость к крупным рынкам АТР (Китай, Япония и Корея), выход к морским портам, и активная государственная поддержка, включающая строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств и создание специализированных территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР «Нефтехимический» и ТОР «Свободный»).

Крупнейшими проектами в ДФО являются: Амурский ГПЗ, Восточная нефтехимическая компания, Амурский ГХК, Находкинский завод минеральных удобрений, Амурский НПЗ.

На Дальнем Востоке сконцентрировано 27 % запасов газа и 17 % запасов нефти в АТР.