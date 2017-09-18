Комиссия правительства одобрила проект по торговле лекарствами через Интернет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности вынесла положительное заключение на проект закона по дистанционной торговле лекарственными препаратами. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства.

Как отмечается из сопроводительных материалов к документу, он предполагает появление у граждан возможности приобретать через Интернет безрецептурные лекарственные препараты для медицинского и ветеринарного применения.

Наряду с этим в кабмине отметили необходимость появления запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом, пишет «Парламентская газета».

В минувшем году стало известно, что в Минэкономразвития выступили за свободную реализацию лекарств через Интернет.