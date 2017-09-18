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18 сентября 2017, 21:31 2

Умер известный оперный певец Зураб Соткилава

Умер известный оперный певец Зураб Соткилава
Фото: www.bfm.ru

В понедельник утром, 19 сентября,на 81-м году жизни скончался народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава. Об этом сообщили РИА Новости родственники певца. Прощание с певцом состоится в Грузии.

«После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо, и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утром он скончался», – сказал собеседник агентства.

Как пишет Газета.ру, в июле 2015 года стало известно, что у оперного певца Зураба Соткилава обнаружен рак поджелудочной железы. В Германии Соткилаве сделали операцию, он прошел курс химиотерапии в России и в августе объявил об излечении и уже осенью провел первый после выздоровления концерт, выступив в Сергиевом Посаде.

Прощание с певцом состоится в среду, 20 сентября, в Большом театре, а похоронен он будет в Тбилиси.

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. Окончил Тбилисский государственный политехнический институт и Тбилисскую государственную консерваторию. Работал в Тбилисском государственном академическом театре оперы и балета имени Захария Палиашвили, стажировался в Ла Скала у Динаро Барра.

В 1973 году певец дебютировал в Большом театре в партии Хозе, и со следующего года его пригласили в оперную труппу. Преподавал в Московской государственной консерватории, возглавлял жюри Международного конкурса вокалистов имени Чайковского, был почетным членом Болонской музыкальной академии.

Среди самых известных его партий – Манрико в «Трубадуре» Джузеппе Верди, Марио Каварадосси в «Тоске» Джакомо Пуччини, Самозванец в «Борисе Годунове» и Голицын в «Хованщине» Модеста Мусоргского.

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#происшествия

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Он и футболист был игороком Динамо Тбилиси

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Светлая ПАМЯТЬ!!

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