В Благовещенском горсуде начали зачитывать приговор экс-руководителям амурского УФССП

Дубину и Шульгу обвиняют по части 1 статьи 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». Как сообщалось ранее, сторона обвинения запросила для обвиняемых условный срок заключения, при этом к ним требуют применить амнистию и снять с них судимость.

«С учетом периода совершения Дубиной и Шульгой преступления и позиции стороны обвинения о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы, в отношении последних необходимо применить положения пунктов 9 и 12 постановления Государственной думы Российской Федерации об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, освободив их от назначенного наказания со снятием судимости», – говорил в суде несколько недель назад представитель стороны обвинения.

Тем временем, на прениях сторона защиты Шульги ходатайствовала о применении к Шульге положения статьи 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление». По мнению адвоката, Шульга должен попасть под действие амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сам Шульга свою вину признал. Чего нельзя сказать о Дубине. Адвокат Дубины на прениях заявил о невиновности своего подзащитного.

Точку в деле поставит суд. Сколько дней уйдет на то, чтобы зачитать весь приговор, пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Дубину и Шульгу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они, зная о наличии возникшей за период 2005-2014 годов задолженности по заработной плате перед работниками трех районных отделов УФССП в общей сумме более 5,7 миллиона рублей, получили 5 миллионов рублей из ФССП России для погашения данной задолженности.

При этом они выплатили возникшую задолженность только действующим сотрудникам за период с 2011 по 2014 годы в общей сумме около 2,3 миллиона рублей, а остальные средства – более 3,4 миллиона рублей – использовали как средства экономии по фонду оплаты труда, получив за счет этого повышенные премии по итогам 2014 года.