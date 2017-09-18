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18сентября
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сегодня, 19:57 0

Работникам благовещенского предприятия задолжали почти 200 тысяч рублей

Работникам благовещенского предприятия задолжали почти 200 тысяч рублей
Фото: www.business-vector.info

В Благовещенске 32-летнего гендиректора предприятия обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам. При этом, средства для погашения выявленной задолженности были.

По версии следствия, обвиняемый, выполняя управленческие функции в обществе с ограниченной ответственностью, умышленно не выплатил полностью зарплату своим девятерым работникам более чем за два месяца. Кроме того, он выплачивал заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.

Как показала судебная экономическая экспертиза, необходимые для выплаты заработной платы денежные средства у организации имелись. Однако обвиняемый направил их на нужды, связанные с производственной деятельностью. Но они не являлись первоочередными по сравнению с выплатой зарплаты. В результате принятых следствием мер, вся задолженность в сумме около 197 тысяч рублей была погашена.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#происшествия

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