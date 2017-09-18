Дмитрий Дюжев рассказал о роли Космоса и о петиции в защиту режиссёра Серебренникова

Дмитрий Дюжев оказался, по мнению зрителей, одним из самых ожидаемых участников 15-го фестиваля «Амурская осень». На звёздной дорожке актёру аплодировали больше всех, а одна девочка выбежала ему навстречу с букетом чайных роз. Суровый Космос расчувствовался и сообщил журналистам, что он счастлив снова оказаться на амурской земле.

17сентября Дмитрий Дюжев выступил в Амурской областной филармонии с творческим вечером, где почти полностью прочёл «Евгения Онегина» Пушкина. А после этого дал большое интервью программе «Простые вопросы», в котором рассказал, почему он любит «Бригаду» и что заставило его подписать петицию в защиту режиссёра Кирилла Серебренникова.

«Я не живу своими ролями. Но это мой любимый сериал, моя первая роль. Я не сторонюсь Космоса, он вошёл в моё актёрское портфолио. С одной стороны, роль была создана по наитию, с другой – основана на реальных событиях, – рассказал Дмитрий Дюжев. – Тогда у нас состоялась не одна встреча со специалистами криминального мира и органов полиции. И с документальной хроникой мы тоже знакомились».

На вопрос, почему людям нравится бандитская романтика, актёр предположил, что всем хочется заглянуть в криминальный мир, чего в обычной жизни сделать нельзя. Запретный плод всегда сладок. С этим связана и популярность криминального сериала про бандитскую Одессу «Мурка», который в начале года вышел на «Первом канале».

Бывший Космос из сериала про лихие 90-е и сегодня считает действия правоохранительных органов порой слишком жёсткими. Так, он в числе других 40 деятелей культуры и искусства, подписал петицию в защиту режиссёра Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 68 миллионов рублей.

23 августа Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Суд принял такое решение, несмотря на многочисленные поручительства российских деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба. Против ареста Серебренникова также выступили Филипп Киркоров, Константин Хабенский, Иван Ургант, Андрей Малахов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, музыкант Владимир Спиваков, режиссеры Александр Сокуров, Марк Захаров и Владимир Тодоровский, а также мировые знаменитости, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии.

«Речь не о деньгах, а о художнике. Артист – это человек, который всегда трепет, болтает. Артист всегда – скоморох. Нельзя на него возлагать материальную ответственность. Я не знаю, кто там отвечал за деньги, но не будет никакой пользы от того, что художник Серебренников будет сидеть в тюрьме», – подчеркнул Дмитрий Дюжев.

Программа «Простые вопросы» выйдет в эфир на «Альфа-канале» во вторник, 19 сентября, в 18:15 и 20:35. Текстовая и видеоверсия будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».