В Завитинске испытали новую мототрассу

В Завитинске появилась трасса для мотоспорта. Спортивный объект был построен по инициативе местных властей. На новой мототрассе можно проводить соревнования практически любого уровня, отметил глава Завитинского района.

«В строительстве трассы принимали участие практически все предприниматели района, поскольку у нас мотоспорт всегда был в особом почете. Трасса соответствует всем современным требованиям и успешно прошла процедуру лицензирования. Теперь мы сможем здесь принимать соревнования практически любого уровня, в будущем году здесь пройдет один из этапов чемпионата Дальнего Востока, по итогам которого сильнейшие спортсмены выступят на чемпионате страны», – рассказал глава Завитинского района Сергей Линевич.

Специально к открытию трассы были приурочены соревнования на призы администрации Завитинского района. В них приняли участие лучшие мотокроссмены Якутии, Забайкальского края, Еврейской автономной области и, конечно же, мотоклубы Приамурья.

Гости отметили, что трасс такого уровня до сегодняшнего дня не было на Дальнем Востоке. Неплохие трассы есть в Комсомольске-на-Амуре и Уссурийске, но по некоторым показателям они уступают Завитинской, в частности, по ширине.

Что касается премьерной гонки, то в командном зачете успех сопутствовал хозяевам: завитинцы заняли первое место. Вторыми стали гонщики из Ивановского района Приамурья, которые немного опередили спортсменов из якутского Алдана.

Соревнования проходили в четырех классах мотоциклов: 50, 65, 125 кубических сантиметров, в открытом классе и в ATV (квадроциклы). Один из самых демократичных видов спорта собрал участников возрастом от 6 до 52 лет.

В дальнейшем на трассе для мотокросса в Завитинске смогут тренироваться все желающие, от начинающих спортсменов до профессионалов, сообщает пресс-служба правительства региона.