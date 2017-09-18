В детские сады Белогорска нет очереди

В детских садах Белогорска более двухсот свободных мест. В настоящее время очереди в детские сады в городе нет, ежедневно учреждения посещают около 3,5 тысячи дошколят.

«Путевки в дошкольные образовательные организации родители либо законные представители получают при первом обращении – отмечает председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Больше всего свободных мест в группах раннего возраста, старших группах и подготовительных. По состоянию на 11 сентября в образовательных организациях города Белогорска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на комплектование представлены 216 свободных мест».

Ликвидация очереди в детские сады Белогорска началась в 2009 году, сообщает пресс-служба администрации Белогорска. Тогда на учете нуждающихся в детсадовской путевке более 1,2 тысячи детей. По решению главы города Станислава Мелюкова решать проблему начали с ревизии детсадовских помещений, открытия дополнительных групп после ремонтов. С 2012 по 2015 годы после реконструкции было открыто 4 практически новых детских сада. К 2014 году была обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. С 2015 года открытие детского сада «Теремок» позволило и вовсе очередность ликвидировать.

Размер платы за присмотр и уход за детьми в детских садах Белогорска составляет 185 рублей в день.