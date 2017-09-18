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В Благовещенске пройдет благотворительный концерт в поддержку троих юных амурчан

В Благовещенске пройдет благотворительный концерт в поддержку троих юных амурчан

13 октября жители Благовещенска могут помочь сразу трем больным детям и побывать на интересном мероприятии. Благотворительный концерт пройдет в Центре эстетического воспитания имени Белоглазова, здесь можно будет посетить выставку современного оружия.

Билет на концерт, который начнется в 18 часов, стоит 250 рублей. Все собранные деньги будут переданы на лечение больных трех детей: Найка Бенцеля, Вячеслава Сараева и Артемия Дымова.

За час до начала концерта в холле ЦЭВа начнет работу выставка современного оружия «Вежливые люди», которую организует военно-патриотическое объединение «Россия». Горожане смогут не просто посмотреть на образцы вооружения, но и подержать их в руках, сфотографироваться с оружием и людьми в военной форме.

В концерте, который начнется в 18 часов, примут участие вокальная студия «Окей», ансамбль «Модерн», цирк «Левентино», ансамбль «Конфетти», школа танца «Стрекоза», шоу-театр «Котовасия», лазерное шоу Sky Ray.

Заказать билеты на концерт можно по телефону 8-929-491-14-07 (телефон организатора концерта).

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#концерты #соцзащита

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