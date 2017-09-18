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18сентября
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На спектакле «Любовь и голуби» в зале ОКЦ был переаншлаг (фото)

На спектакле «Любовь и голуби» в зале ОКЦ был переаншлаг (фото)

В ОКЦ поставили спектакль «Любовь и голуби». Знакомую историю любви Василия и Надюхи сыграли Анатолий Журавлев и Мария Голубкина. Вместе с ними в постановке режиссера Василия Мищенко заняты Раиса Рязанова и Михаил Жигалов, Наталья Громушкина и Ольга Прокофьева.

Несмотря на популярность фильма, пьеса «Любовь и голуби» с успехом идет на театральных подмостках. Новый режиссер привносит свое видение в эту знакомую историю.

Например, у Василия Мищенко каждый герой исполняет свою музыкальную тему. А Ольга Прокофьева здесь – блестящая клоунесса. Её Раиса Захаровна – взбалмошная и несчастная неудачница. Экзальтированная особа, которая любым путем стремится удержать свое мимолетное счастье.

Зрители приняли спектакль на ура, несмотря на то, что постановка идет и в местном театре драмы – благовещенцев привлек звездный состав актеров. Как шутили некоторые присутствующие в зале, актерам можно было даже не учить свои роли, зал мог спокойно подсказывать им диалоги, который знает практически каждый наизусть.

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#Амурская осень #культура

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