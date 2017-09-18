Зейские пенсионерки вырастили помидор-«пион»

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Валентина Кожедей и Валентина Кленюшина – соседки и подруги, живут в соседних квартирах в одном из домов микрорайона Светлого города Зеи. Обе – вдовы и сейчас на пенсии.

Необычный помидор-«пион» вырастили на даче Валентины Кожедей, где сейчас трудятся обе женщины. «Так и назовем, – смеются подруги, – помидорный пион». Выращен овощ из покупных семян. Сорт Кожедей не помнит, но такого необычного плода пенсионерка не ожидала. Рассаду ничем не подкармливала, только поливала в засушливые дни.

Несмотря на то, что секретов засолки и маринования обе хозяйки знают немало, этот «фрукт» они решили в расход не пускать, а собрать из него семена. Если повезет, на следующий год женщины получат целый «букет» таких «помидорных пионов».