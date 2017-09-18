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18сентября
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сегодня, 16:43 1

Зейские пенсионерки вырастили помидор-«пион»

Зейские пенсионерки вырастили помидор-«пион»
Фото: zvportal.ru

В Приамурье у пенсионерок из Зеи вырос необычный овощ. Помидор имеет причудливую форму, напоминающую пион. Об этом случае сообщает газета «Зейский вестник».

Валентина Кожедей и Валентина Кленюшина – соседки и подруги, живут в соседних квартирах в одном из домов микрорайона Светлого города Зеи. Обе – вдовы и сейчас на пенсии.

Необычный помидор-«пион» вырастили на даче Валентины Кожедей, где сейчас трудятся обе женщины. «Так и назовем, – смеются подруги, – помидорный пион». Выращен овощ из покупных семян. Сорт Кожедей не помнит, но такого необычного плода пенсионерка не ожидала. Рассаду ничем не подкармливала, только поливала в засушливые дни.

Несмотря на то, что секретов засолки и маринования обе хозяйки знают немало, этот «фрукт» они решили в расход не пускать, а собрать из него семена. Если повезет, на следующий год женщины получат целый «букет» таких «помидорных пионов».

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#жизнь #Зея

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Комментарии
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  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад

    Вот она - слава!

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