Зейские пенсионерки вырастили помидор-«пион»
В Приамурье у пенсионерок из Зеи вырос необычный овощ. Помидор имеет причудливую форму, напоминающую пион. Об этом случае сообщает газета «Зейский вестник».
Валентина Кожедей и Валентина Кленюшина – соседки и подруги, живут в соседних квартирах в одном из домов микрорайона Светлого города Зеи. Обе – вдовы и сейчас на пенсии.
Необычный помидор-«пион» вырастили на даче Валентины Кожедей, где сейчас трудятся обе женщины. «Так и назовем, – смеются подруги, – помидорный пион». Выращен овощ из покупных семян. Сорт Кожедей не помнит, но такого необычного плода пенсионерка не ожидала. Рассаду ничем не подкармливала, только поливала в засушливые дни.
Несмотря на то, что секретов засолки и маринования обе хозяйки знают немало, этот «фрукт» они решили в расход не пускать, а собрать из него семена. Если повезет, на следующий год женщины получат целый «букет» таких «помидорных пионов».
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