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18сентября
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сегодня, 16:21 8

В благовещенских автобусах теперь можно расплачиваться банковскими картами

В благовещенских автобусах теперь можно расплачиваться банковскими картами

Благовещенцы теперь могут оплачивать проезд в городских маршрутных автобусах с помощью банковских карт. Пассажирам достаточно прикоснуться к специальному терминалу бесконтактной картой, смартфоном или часами. Пин-код при этом вводить не надо.

Благовещенск стал первым городом на Дальнем Востоке и вторым в России, где применяется бесконтактная система оплаты в автобусах. Терминалы тестировали на трех десятках городских автобусов в течение двух месяцев. Оборудование установили на маршрутах № 3 и 4. Мониторинг показал, что услуга пользуется популярностью.

Маршрут № 4 – один из первых, который согласился испробовать новую систему. В ближайшим будущем такое оборудование хотят установить на всех 498 автобусах.

Обслуживание возможно не только по карте, но с помощью мобильных телефонов и специальных часов. При этом люди с льготными транспортными картами тоже смогут рассчитываться через этот терминал. А это значит – кондуктору не придется носить два аппарата. Оснастить один автобус бесконтактной системой оплаты проезда будет стоить перевозчику 20 тысяч рублей. Предприниматели могут взять оборудование в рассрочку.

Как отмечают специалисты, на стоимости проезда новая система не отразится, комиссия взиматься не будет. Такая система оплаты будет удобна, когда возникают трудности со сдачей или в случае отсутствия наличных средств, также родителям станет удобнее контролировать расходы своих детей, если те начнут расплачиваться в автобусах картой.

«Сейчас перед нами стоит задача – карты, которые без бесконтактной технологии, просто заменить. Если необходимо, мы поменяем. Сейчас весь выпуск новый идет бесконтактных карт. Но те, кто получил до этого карты, могут поменять их. Если вы даже ничего не будете делать, у вас в течение трех лет произойдет замена карты», – рассказал управляющий благовещенским банком Сергей Исачкин.

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#технологии #транспорт

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    С каких это пор Банкиры и Банки думают за людей, что им удобно а что нет? И почему за установку этого аппарата должен платить перевозчик?

    В первую очередь - это выгодно банку - вот и обязывайте банк башлять за их покупку и установку.

  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    3 часа назад

    Как по мне, так картой расплачиваться очень даже удобно. не нужно тратить время на то, пока посчитают, потом сдачу дадут. Уже давно наличность не держу.

  • Tuzlook

    Tuzlook
    2 часа назад

    Это палка о двух концах. Но нововведения не остановить. Так будет везде!!!

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Часы это круто. Только вопрос, а как их к карте привязать? У меня командирские с автоподзаводом...:)

  • alex_beliy

    alex_beliy
    2 часа назад

    paravis

    Часы это круто. Только вопрос, а как их к карте привязать? У меня командирские с автоподзаводом...:)



    изолентой привяжи

  • Тул

    Тул
    2 часа назад

    Неделю назад на работе МИР выдали увы древний. бесконтактной опции нет.)))))))

  • paravis

    paravis
    55 минут назад

    alex_beliy

    paravis

    Часы это круто. Только вопрос, а как их к карте привязать? У меня командирские с автоподзаводом...:)



    изолентой привяжи



    Спасибо за дельный совет. :)

  • alex 3

    alex 3
    39 минут назад

    А раньше помните? "Пятачок не бросайте!" Всё на совести держалось!

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