Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:13 21

Благовещенская школа № 4 стала Алексеевской гимназией

Благовещенская школа № 4 стала Алексеевской гимназией
Фото: admblag.ru

Школа № 4 в Благовещенске официально получила новое название – «Алексеевская гимназия Благовещенска». Соответствующее постановление 15 сентября подписала мэр столицы Приамурья Валентина Калита.

Оно вступит в силу с момента официальной регистрации нового наименования в налоговом органе.

Школа была основана 21 октября 1874 года по указу императора России «Об учреждении в городе Благовещенске женской школы». В 1888 году Алексеевская женская школа приобрела статус гимназии. Алексеевской ее назвали с момента открытия в честь великого князя Алексея Александровича, посетившего Благовещенск в 1873 году во время кругосветного путешествия и пожертвовавшего на нужды образования 1 000 рублей.

Изначально размещалась гимназия в двухэтажном деревянном здании, а с 1 сентября 1910 года обучение гимназисток велось уже в новом кирпичном здании, которое было рассчитано на 600 гимназисток и 100 пансионерок. В 1923 году в связи с приездом в Благовещенск Михаила Калинина школе было присвоено его имя. С 1953 года здесь началось совместное обучение девочек и мальчиков.

21 октября 2017 года школе исполнится 143 года с момента образования. А зданию, в котором она находится, 1 сентября 2017 года – 107 лет. Настоящее здание является архитектурным памятником регионального значения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 1113

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    У Калиты с головой не того-в СССР ЭТО ШКОЛА НОСИЛА ИМЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Имени путина надо

  • Печенка дизайнера

    Печенка дизайнера
    1 час назад

    Странное и несвоевременное решение. Удивительно, что наши власти не следят

    за трендом российского минобра по унификации среднего образования.

    Начали с Москвы. Там с этого учебного года больше нет лицеев и гимназий. Всем им

    снова вернули наименование "школа".

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    КАЛИТА СНОВА НЕ СПРОСИЛА МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ БЛАГОВЕЩЕНСКА КАК ЭТО БЫЛО С ТРОЛЛЕЙБУСОМ. КАКОЕ НАМ ДЕЛО ДО НЕВЗРАЧНОГО НАСЛЕДНИКА КРОВАВОЙ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ.ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СТОИТ ШУМ С ФИЛЬМОМ МАТИЛЬДА КОТОРЫЙ РАСКРЫВАЕТ НИЗМЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЕЙ РОДА РОМАНОВЫХ-1000 РУБЛЕЙ-ВЕЛИКИЕ ДЕНЬГИ ЧТО Б УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ ОЧЕРЕДНОГО РОМАНОВСКОГО ПОДОНКА .ГДЕ РЕАКЦИЯ КПРФ И КОММУНИСТОВ РОССИИ НА ФАКТ ВОПИЮЩЕГО БЕЗЗАКОНИЯ МЕЛКОЙ ЧИНОВНИЦЫ БЕЗ ВСЯКИХ ЗАСЛУГ. НАМ ЗАКОНЧИВШИМ 4 ШКОЛУ ПРОТИВНЫ ПОТУГИ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ НА МОНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ МЭРА ИРОНИЧНЫМ ПРОЗВИЩЕМ ОДНОГО ИЗ РЮРИКОВИЧЕЙ.КАЛИТА , А ВЫ СПРОСИЛИ РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ХОТИМ ЛИ МЫ ЭТОГО ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    В законе об образовании все школы, нет деления на лиуеи, гимназии и прочее

  • Илонна

    Илонна
    1 час назад

    И правда, глупость какая-то...Опять все переписывают: ду-ная голова рукам покоя не дает. В Москве с точностью наоборот происходит, у нас - провинциальный пафос. Что изменится?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    ВОТ ЧТО ПРО ЭТОГО КНЯЗЬКА ПИШУТ В ВИКИПЕДИИ В конце русско-японской войны, после Цусимского разгрома русского флота, добровольно подал в отставку и 2 июня 1905 года уволен со всех морских постов. В русском общественном мнении считался одним из ответственных за поражение России в русско-японской войне.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    ГОСПОЖА КАЛИТА ПОЧИТАЙТЕ ИСТОРИЮ

  • alex 3

    alex 3
    51 минута назад

    Спасибо, что не Святителииннокентиямуравьеваамурского!

  • alex 3

    alex 3
    48 минут назад

    Почитал тут в Википедии про этого князя.Не очень то он был и выдающимся человеком, средненький такой князь, но переименование поддерживаю, ради исторической справедливости.

  • alex 3

    alex 3
    45 минут назад

    БратеевВОТ ЧТО ПРО ЭТОГО КНЯЗЬКА ПИШУТ В ВИКИПЕДИИ В конце русско-японской войны, после Цусимского разгрома русского флота, добровольно подал в отставку и 2 июня 1905 года уволен со всех морских постов. В русском общественном мнении считался одним из ответственных за поражение России в русско-японской войне.
    ну вот , значит совесть человек имел, не то что нынешние. Эти добровольно никогда не уйдут

  • Генрих VI

    Генрих VI
    37 минут назад

    Очень правильное решение. Нужно восстанавливать историческую справедливость.

  • Братеев

    Братеев
    35 минут назад

    восстанавливая историческую справедливость надо переименовать в Калининскую гимназию

  • Лаконика

    Лаконика
    34 минуты назад

    Братеев

    восстанавливая историческую справедливость надо переименовать в Калининскую гимназию



    Это истерическая справедливость

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    20 минут назад

    Ну че можно только поздравить директирску

    наверное стоило того

    орать на учителей и на пожилых работниц школы?

    деньги они же не пахнут

    сынка содержать надо

    любовника тоже

    понимаю

    а в гимназии будет иначе?

    учителя твои спрашивают

    а я и не знаю чего ответетить

  • Джоник

    Джоник
    19 минут назад

    Придется опять менять наименование в "школа" как в Москве и это правильно.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    19 минут назад

    Братеев

    восстанавливая историческую справедливость надо переименовать в Калининскую гимназию



    Что Вы говорите? А как быть с тем, что она существовала до того как её поименовали именем Калинина?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    17 минут назад

    как там было

    "жрать захотите подпишите"

    цитаты вяликих директоров гимназий

  • Братеев

    Братеев
    10 минут назад

    Генриху 6 простых людей не понять

  • V.M.

    V.M.
    9 минут назад

    Генрих -у VI по нику положено быть монархистом.

    И историю школы надо знать. Еще и сделать ее, гимназию,

    только женской.

    Но вот будут ли в этой новоназванной гимназии (школе) давать такие знания,

    которые и предполагает такое звание? Учить танцам, рукоделию, иностранным

    языкам, включая латынь и греческий, Закону Божьему? И, конечно, хорошим манерам.

    Есть специалисты?

  • Братеев

    Братеев
    8 минут назад

    А КАЛИТА ПОТОМОК ИВАНА 1?

Показать все (21) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Поджигателя домов в Благовещенске признали невменяемым, его отправят на лечение
Происшествия

В Белогорске насмерть сбили пешехода
Происшествия

Под Благовещенском перекроют трассу в районе Моховой Пади
Происшествия 1

В аварии на благовещенском мосту через Зею пострадал ребенок