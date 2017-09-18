Благовещенская школа № 4 стала Алексеевской гимназией

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Школа № 4 в Благовещенске официально получила новое название – «Алексеевская гимназия Благовещенска». Соответствующее постановление 15 сентября подписала мэр столицы Приамурья Валентина Калита.

Оно вступит в силу с момента официальной регистрации нового наименования в налоговом органе.

Школа была основана 21 октября 1874 года по указу императора России «Об учреждении в городе Благовещенске женской школы». В 1888 году Алексеевская женская школа приобрела статус гимназии. Алексеевской ее назвали с момента открытия в честь великого князя Алексея Александровича, посетившего Благовещенск в 1873 году во время кругосветного путешествия и пожертвовавшего на нужды образования 1 000 рублей.

Изначально размещалась гимназия в двухэтажном деревянном здании, а с 1 сентября 1910 года обучение гимназисток велось уже в новом кирпичном здании, которое было рассчитано на 600 гимназисток и 100 пансионерок. В 1923 году в связи с приездом в Благовещенск Михаила Калинина школе было присвоено его имя. С 1953 года здесь началось совместное обучение девочек и мальчиков.

21 октября 2017 года школе исполнится 143 года с момента образования. А зданию, в котором она находится, 1 сентября 2017 года – 107 лет. Настоящее здание является архитектурным памятником регионального значения, сообщает пресс-служба городской администрации.