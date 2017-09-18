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18сентября
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Поджигателя домов в Благовещенске признали невменяемым, его отправят на лечение

Поджигателя домов в Благовещенске признали невменяемым, его отправят на лечение
Фото: vladnews.ru

Амурский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Благовещенска. Мужчина, как установлено в ходе расследования, виновен в поджогах сразу нескольких домов в областном центре, а также автомобиля. В результате его действий два человека погибли.

Поджоги происходили в конце 2016 года, сообщало Амур.инфо. Тогда же был задержан подозреваемый. Мужчина признал свою вину.

Как сообщает прокуратура Амурской области, на счету горожанина поджоги домов по улицам: Заводская, Калинина, Горького, Новая, переулку Ромненский. Все эти дома полностью сгорели. Автомобиль, который поджег мужчина, находился во дворе дома по улице Горького. Машина также была полностью уничтожена. Причиненный ущерб составил более 7 миллионов рублей.

7 декабря 2016 года благовещенец поджег дом в областной столице, и в огне погибли два человека – муж и жена, которые спали. В тот же день мужчину задержали, он был заключен под стражу.

В ходе предварительного расследования была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Было установлено, что горожанин является невменяемым и нуждается в лечении, он не мог «понимать характер и значение совершаемых им действий» в силу заболевания.

Точку в деле должен поставить суд, который вынесет постановление об освобождении мужчины от уголовной ответственности и применении к нему принудительных мер медицинского характера, то есть помещении в психиатрический стационар для лечения.

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#закон #криминал #пожары #происшествия #суды

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