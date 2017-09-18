Гости «Эха Москвы в Благовещенска»: звезды «Амурской осени» Ирина Цывина и Ольга Лапшина

19 сентября утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о 15-м фестивале кино и театра в Приамурье. В рубрике «Гости и участники юбилейной "Амурской осени" на "Эхе"» – российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ирина Цывина. Ведущие утреннего эфира Алексей Воскобойников и Татьяна Удалова.

В полуденном эфире «Эха» в эфир выйдет программа «Я тАк дУмаю!». Ведущие и радиослушатели узнают, кто такие «дилетанты», и что за напутствие адресует им кандидат медицинских наук, член Союза писателей России и художник Николай Левченко в своей недавно вышедшей из печати книге «Напутствие дилетантам».

Также днем в рубрике «Гости и участники юбилейной "Амурской осени" на "Эхе"» – российская актриса театра и кино Ольга Лапшина. Ведущие дневного эфира Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.