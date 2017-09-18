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18сентября
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сегодня, 15:18 6

Под Свободным начали строить микрорайон для сотрудников Амурского ГПЗ

Под Свободным начали строить микрорайон для сотрудников Амурского ГПЗ

На месте бывшего военного городка в северной части Свободного начинается строительство нового жилого микрорайона для сотрудников Амурского газоперерабатывающего завода.

Начат первый этап проекта — вертикальная планировка территории. На площади 92,5 гектара, где проходят работы, перепад высот достигает 16 метров. После завершения работ по инженерной подготовке он не должен превышать 5 сантиметров. Кроме того, необходимо выполнить демонтаж 21 недействующего сооружения. Подготовить территорию к строительству инженерной инфраструктуры планируется к середине 2018 года.

Для проведения земляных работ на площадке будут использовать 150 единиц техники и более 200 строителей. Чтобы минимизировать влияние строительства на жителей близлежащих домов, площадку огородят. При этом строительная и грузовая техника будет заезжать на площадку только со стороны объездной автодороги.

Микрорайон рассчитывается на проживание 5 000 жителей. Здесь построят более 167 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 350 детей, оборудованный крытым бассейном, среднюю школу на 900 учащихся, поликлинику с аптечным пунктом, центр культуры и досуга, универсальный спортивно-тренировочный комплекс, центр бытового обслуживания, административно-офисный центр, магазины, автомобильные стоянки, пожарное депо. Первые жилые дома планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Полностью строительство микрорайона будет завершено в 2024 году. Объекты социального, культурного и бытового назначения будут доступны всем жителям города, сообщает объединенный пресс-центр амурского интегрированного проекта.

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#производство #Свободный #строительство #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 часа назад

    свободный - city

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад



    Здесь построят более 167 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 350 детей, оборудованный

    крытым бассейном, среднюю школу на 900 учащихся, поликлинику с аптечным пунктом, центр культуры и досуга, универсальный спортивно-тренировочный комплекс, центр бытового обслуживания, административно-офисный центр, магазины, автомобильные стоянки, пожарное депо.



    Явно не хватает бани, ресторана и бюиблиотеки. Или они будут мыться в бассейне детсада? А пожарное депо лишнее. Газ не горит, газ взрывается...

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Вот так прямо ПОД Свободным и построят?

    О_О Дети подземелья... ©

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    да! Поцеловал господь Газпром Свободный !

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    знакомая говорит, за водкой в магаз спокойно не сходишь вечером, понаехавших мужиков много стало,

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Shift

    знакомая говорит, за водкой в магаз спокойно не сходишь вечером, понаехавших мужиков много стало,



    Так хоть встряхнут городок.

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