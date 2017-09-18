Под Свободным начали строить микрорайон для сотрудников Амурского ГПЗ

На месте бывшего военного городка в северной части Свободного начинается строительство нового жилого микрорайона для сотрудников Амурского газоперерабатывающего завода.

Начат первый этап проекта — вертикальная планировка территории. На площади 92,5 гектара, где проходят работы, перепад высот достигает 16 метров. После завершения работ по инженерной подготовке он не должен превышать 5 сантиметров. Кроме того, необходимо выполнить демонтаж 21 недействующего сооружения. Подготовить территорию к строительству инженерной инфраструктуры планируется к середине 2018 года.

Для проведения земляных работ на площадке будут использовать 150 единиц техники и более 200 строителей. Чтобы минимизировать влияние строительства на жителей близлежащих домов, площадку огородят. При этом строительная и грузовая техника будет заезжать на площадку только со стороны объездной автодороги.

Микрорайон рассчитывается на проживание 5 000 жителей. Здесь построят более 167 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 350 детей, оборудованный крытым бассейном, среднюю школу на 900 учащихся, поликлинику с аптечным пунктом, центр культуры и досуга, универсальный спортивно-тренировочный комплекс, центр бытового обслуживания, административно-офисный центр, магазины, автомобильные стоянки, пожарное депо. Первые жилые дома планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Полностью строительство микрорайона будет завершено в 2024 году. Объекты социального, культурного и бытового назначения будут доступны всем жителям города, сообщает объединенный пресс-центр амурского интегрированного проекта.