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18сентября
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сегодня, 15:14 0

В Белогорске насмерть сбили пешехода

В Белогорске насмерть сбили пешехода
Фото: gazeta.ru

Утром, 17 сентября, в Белогорске произошло ДТП с погибшим. Автомобиль насмерть сбил пешехода на Никольском шоссе. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария, обернувшаяся трагедией, произошла около 5 часов утра. Водитель 1997 года рождения, находясь за рулем грузовика японского производства, сбил пешехода 1990 года рождения. В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело по факту случившегося пока не возбуждалось. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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