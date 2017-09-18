В Белогорске насмерть сбили пешехода

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Утром, 17 сентября, в Белогорске произошло ДТП с погибшим. Автомобиль насмерть сбил пешехода на Никольском шоссе. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария, обернувшаяся трагедией, произошла около 5 часов утра. Водитель 1997 года рождения, находясь за рулем грузовика японского производства, сбил пешехода 1990 года рождения. В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело по факту случившегося пока не возбуждалось. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП.