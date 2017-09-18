Творческий вечер Алексея Булдакова отменен: артист не смог прилететь в Благовещенск

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В Благовещенске отменили творческий вечер актера, народного артиста России Алексея Булдакова. Об этом сообщили организаторы фестиваля «Амурская осень». Оказалось, что из-за срочных съемок в кино артист не может прилететь в Приамурье.

Встречу со зрителями актер должен был провести 18 сентября вечером в ОКЦ. Все, кто приобрел билеты на творческий вечер Алексея Булдакова, могут вернуть их в кассе Общественно-культурного центра.

Между тем, ранее на открытии «Амурской осени» президент фестиваля Сергей Новожилов отметил, что артист не прилетел в Благовещенск из-за болезни. Сейчас появилась другая информация о причинах, по которым Булдаков пропустит фестиваль кино и театра в Приамурье.

Тем временем стало известно о болезни гостьи фестиваля Лизы Арзамасовой. Об этом актриса сама написала в социальных сетях «…я преступно и позорно хвораю, не выходя из номера уже третий день».

Актриса огорчилась, что не может поучаствовать в съемках короткометражного фильма, сценарий к которому написала сама: «И мне немножко обидно, потому что впервые мы затеяли снимать короткий метр по моему(!) сценарию... Процесс идёт. Мои прекрасные друзья уже сутки без отдыха работают. Ну а я мечтаю как можно скорее к ним присоединиться!»