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18сентября
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сегодня, 14:51 0

Строителя домов для переселенцев из «авариек» в Бурее обязали устранить недостатки зданий

Арбитражный суд Амурской области обязал застройщика ООО «АСК» устранить недостатки домов, построенных компанией в рабочем поселке Бурея для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщало Амур.инфо, на этом настаивала администрация Буреи.

В 2014 году между администрацией рабочего поселка Бурея и ООО «Амурская строительная компания» было заключено два муниципальных контракта на приобретение 29 и 36 квартир. Застройщик ввел в эксплуатацию в рабочем поселке два многоквартирных дома на улице Октябрьской. В марте 2017 года, ввиду многочисленных жалоб жильцов на низкий температурный режим в квартирах, был проведен комиссионный осмотр, по результатам которого в адрес застройщика был направлен акт.

В связи с тем, что ООО «АСК» проблемы в домах устранены не были, администрация рабочего поселка обратилась в Арбитражный суд Амурской области с требованием принудить компанию сделать это.

В итоге суд встал на сторону администрации поселка, поскольку ответчик не предоставил доказательств того, что недостатки в домах были устранены. Иск администрации удовлетворили. Теперь ООО «АСК» обязано ликвидировать недостатки, сообщается на сайте суда.

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#строительство #суды

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