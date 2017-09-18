Строителя домов для переселенцев из «авариек» в Бурее обязали устранить недостатки зданий

В 2014 году между администрацией рабочего поселка Бурея и ООО «Амурская строительная компания» было заключено два муниципальных контракта на приобретение 29 и 36 квартир. Застройщик ввел в эксплуатацию в рабочем поселке два многоквартирных дома на улице Октябрьской. В марте 2017 года, ввиду многочисленных жалоб жильцов на низкий температурный режим в квартирах, был проведен комиссионный осмотр, по результатам которого в адрес застройщика был направлен акт.

В связи с тем, что ООО «АСК» проблемы в домах устранены не были, администрация рабочего поселка обратилась в Арбитражный суд Амурской области с требованием принудить компанию сделать это.

В итоге суд встал на сторону администрации поселка, поскольку ответчик не предоставил доказательств того, что недостатки в домах были устранены. Иск администрации удовлетворили. Теперь ООО «АСК» обязано ликвидировать недостатки, сообщается на сайте суда.