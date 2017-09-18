У пациента благовещенской больницы, страдающего провалами в памяти, нашлись родственники

У Василия Олина, попавшего пару месяцев назад в благовещенскую городскую больницу, нашлись несколько родственников. 18 сентября мужчину, страдающего провалами в памяти, навестили его сестра и племянница.

Как сообщало Амур.инфо, Василия Олина два месяца назад сбила машина. Мужчина получил травму головы и частично потерял память, его доставили в больницу. С тех пор ни родственники, ни друзья его не навещали. Информацию о поиске родственников пенсионера распространила в соцсетях и мессенджерах благовещенка Ася, знакомый которой лежит в одной палате с мужчиной.

В итоге выяснилось, что сестра и племянница пенсионера живут в Благовещенске. Также у него есть племянник, но он сейчас находится в командировке.Со слов Аси также у пациента должна быть в Благовещенске жена Татьяна, проживающая по улице Батарейной. Объявившиеся сегодня родственницы Василия Олина пообещали разыскать его супругу.