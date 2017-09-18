В Муравьевском парке проводили журавлей в теплые края

В Муравьевском парке прошел традиционный для сентября праздник – проводы журавлей в теплые края. Гости парка читали стихи о птицах, пели песни, познакомились с тем, как устроен и работает парк.

«Традиционно в середине сентября при стечении народа в Муравьевском журавлином парке проходит праздник проводов величественных птиц на зимовку в теплые края. "Долгие проводы – лишние хлопоты?", – задал собравшимся вопрос глава администрации Тамбовского района Николай Змушко и сам же на него ответил. – Нет, это праздник, которого люди ждут. В этот раз на мероприятие съехались никак не меньше полутысячи человек. Словом, Муравьевский парк для администрации района – никакие ни хлопоты. Это для детей области. Так что расходы, какие бы они ни были, скажем, сообща производственники отсыпали дорогу, да мало ли – это во имя воспитания в наших детях лучших человеческих качеств. Дети занимались посадками, косьбой травы и еще много чем».

Особым интересом присутствующих на празднике школьников пользовалась демонстрация кольцевания птиц. Седоголовая овсянка – так зовут небольшую птицу, попадающую в ловушки наиболее часто. Как отметил ученый-орнитолог Василий Дугинцов, в парке седьмой год работают иностранные специалисты по кольцеванию птиц. Ученые охотно демонстрируют, как идет отлов птиц и само кольцевание.

«Журавлями я занимаюсь с 1986 года, – поделился Василий Дугинцов. – О масштабах научной деятельности в парке скажу так: опыт по разведению журавлей можно исключительно приветствовать. В этом году парк выпустил в самостоятельную жизнь пару японских журавлей. Словом, работа по реинтродукции положительная и важная. Особенно в плане воспитания детей. Ну, где еще сейчас ведется пропаганда по сохранению природы? Только в школе, и то минимально ограниченное количество часов. А сюда в парк приезжают все желающие в любое время, оборудована экологическая тропа, здесь с толком с расстановкой расскажут об очищающей природу роли болот».

В парке до самого вечера было шумно, гости отправились по домам уже в сумерках.