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18сентября
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сегодня, 13:24 0

Под Благовещенском перекроют трассу в районе Моховой Пади

С 19 сентября по 1 октября под Благовещенска будет перекрыта автомобильная дорога Новотроицкое шоссе – Моховая Падь в районе городской свалки. Объезд будет осуществляться со стороны Моховой Пади по улице Горная.

Перекрытие проводится в связи с проведением текущего ремонта улично-дорожной сети. Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#происшествия #транспорт

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