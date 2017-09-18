Под Благовещенском перекроют трассу в районе Моховой Пади

С 19 сентября по 1 октября под Благовещенска будет перекрыта автомобильная дорога Новотроицкое шоссе – Моховая Падь в районе городской свалки. Объезд будет осуществляться со стороны Моховой Пади по улице Горная.

Перекрытие проводится в связи с проведением текущего ремонта улично-дорожной сети. Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Нино Кохреидзе