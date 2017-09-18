Небольшие дожди: прогноз погоды в Амурской области на 19 сентября

Фото: instagram (@goryachie_cerdca)

В Амурской области 19 сентября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Северо-западный ветер наберет скорость до 5 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 7…12 градусов., местами – от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем термометры покажут плюс 15…20 градусов выше нуля, местами – плюс 8…13 градусов. В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснением, ночью без существенных осадков, в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Северо-западный ветер ночью разгонится до 4-9 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 9…11 градусов выше нуля, днем – плюс 17…19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL