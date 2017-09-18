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18сентября
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сегодня, 12:17 1

В Приамурье в 2017 году капремонт провели уже в 65 домах

В 2017 году капитальный ремонт провели в 65 многоквартирных домах. До конца 2017 года необходимо отремонтировать 203 многоквартирных дома.

В настоящее время продолжаются работы еще в 62 домах, также разработаны проектно-сметные документации и объявлены конкурсы по выбору подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ по 76 домам.

В Приамурье на 100 % выполнены краткосрочные планы 2014 и 2015 годов по капитальному ремонту 107 многоквартирных домов, тем самым улучшились жилищные условия более 6 тысяч человек.

Областной фонд капитального ремонта многоквартирных домов сформировал реестр добросовестных подрядных организаций. В настоящее время в него входят 14 предприятий, выполняющих строительно-монтажные работы, семь – занимающихся разработкой ПСД, две – выполняющих работы по ремонту и замене лифтового оборудования.

«Большую роль в проведении капитального ремонта домов играет добросовестность амурчан по оплате взносов за капитальный ремонт, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев. – Уровень собираемости взносов за капитальный ремонт на сегодняшний день составляет 78,7 %».

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    33 минуты назад

    Если на сегодня 65 домов, еще 62 ремонтируют(написано без сроков сдачи), когда же еще успеют 82 дома отремонтировать, тем более что зима, а они только крыши ремонтируют. Зимой будут, в снег, как дорожники асфальт укладывают?

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